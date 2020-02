Max Verstappen heeft donderdagochtend tijdens de wintertests in Barcelona niet veel kilometers kunnen maken. In de eerste uren was het Circuit de Catalunya nog nat, later verloor de Red Bull-coureur tijd omdat hij in het grind vast kwam te staan.

Verstappen verloor de controle over de RB16 in bocht 5 en kwam achterstevoren in de grindbak terecht. De auto moest daar door een kraanwagen uit worden gehaald.

Grote schade was er niet aan de auto. Kort nadat de marshalls de RB16 terugbrachten bij de pitbox van Red Bull, kon Verstappen de baan alweer op.

Het is kouder dan de afgelopen dagen in Barcelona, met bovendien een stevige wind. Daar hebben veel coureurs last van. Naast Verstappen schoten onder anderen Valtteri Bottas en Sebastian Vettel door het grind.

73 Video Auto Verstappen afgevoerd na spin in Barcelona

Verstappen noteer vijfde tijd

In de eerste uren was er weinig actie op de baan, door een nachtelijke regenbui die over het circuit was getrokken. Het duurde zeker een uur voordat de eerste coureurs op slickbanden de baan opgingen. Het circuit was spiegelglad, wat ook Verstappen merkte. Hij spinde met een Red Bull vol meetapparatuur in de rondte.

Pas rond 11.00 uur werd het geleidelijk drukker op het asfalt en brak de zon langzaam door. Verstappen kwam tot 28 rondes en noteerde met 1.17,738 de vijfde rondetijd.

Vettel klokte in zijn Ferrari met 1.16,841 de snelste tijd, vlak voor de Canadezen Lance Stroll (1.17,118) van Racing Point en Nicholas Latifi (1.17,313) van Williams.

Mercedes-coureur Bottas was op de zesde plek (1.17,885) net iets trager dan Verstappen, maar hij reed met 47 rondes wel bijna het meest van iedereen. Vettel ging 48 keer rond.

Donderdagmiddag komt Alexander Albon in actie in de Red Bull. Op de laatste testdag rijdt Verstappen de vrijdagmiddag. De eerste Grand Prix van het seizoen wordt op 15 maart verreden in het Australische Melbourne.