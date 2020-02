Het gaat tijdens de wintertests van de Formule 1 in Barcelona vooral over rondetijden, nieuwe vleugels en soorten banden, maar ook het coronavirus begint een steeds groter thema te worden binnen de koningsklasse.

Ferrari-coureur Charles Leclerc kan zich erbij neerleggen als er naast de Chinese Grand Prix meer races moeten worden uitgesteld. "De veiligheid van iedereen staat nu natuurlijk voorop. Dat gaat voor de competitie of wat dan ook", zei de Monegask woensdag stellig op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

De Formule 1 begon daar woensdag aan de laatste drie testdagen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat op 15 maart in Australië van start moet gaan. Het is alleen nog de vraag hoe de kalender eruit komt te zien. Op 12 februari werd de GP in Sjanghai al uitgesteld, maar het is niet ondenkbaar dat er meer races moeten worden verschoven of geannuleerd vanwege het COVID-19-virus.

De FIA houdt de verspreiding van het virus scherp in de gaten, zo maakte de Franse organisatie achter het wereldkampioenschap bekend. "We evalueren de komende races op de kalender en nemen, indien nodig, maatregelen om de autosportgemeenschap en het grotere publiek te beschermen."

Ferrari moest monteurs thuislaten

Ferrari merkte deze week voor het eerst de gevolgen van het coronavirus. Monteurs uit regio's met besmettingen in Noord-Italië zijn niet afgereisd naar Barcelona. "Het is een zorg waar we goed mee om moeten gaan", vond teambaas Mattia Binotto. "Het is verder geen groot drama, we moeten dat goed managen. We zijn hier continu over in gesprek met de FIA."

Williams-teambaas Claire Williams ziet de situatie van dag tot dag veranderen. Dat maakt vooral de reisplannen voor haar renstal, maar ook die van alle mensen die in de Formule 1-werken, lastiger.

"We werken in een globale sport die ver reist", benadrukte de Britse. "Op dit moment kijken we naar de adviezen die we van de relevante autoriteiten krijgen. Dat wijzigt echt per dag. Dus we zijn er erg druk mee."

Williams heeft problemen met de reisplannen naar de seizoensopener in Melbourne, maar ook het reizen naar de tweede race in Bahrein kan lastig worden. "En dan moeten we nog zien wat er met de derde race in Vietnam gaat gebeuren. Het is voor iedereen een grote uitdaging."

Kalender tot en met GP Nederland Australië (Melbourne) - 15 maart

Bahrein (Sakhir) - 22 maart

Vietnam (Hanoi) - 5 april

Nederland (Zandvoort) - 3 mei

Singapore en Dubai belangrijke luchthavens

De reisplannen worden vooral bemoeilijkt door beperkingen met vliegen over Singapore en Dubai. Dat zijn twee luchthavens die door veel Formule 1-personeel worden gebruikt, en ook twee luchthavens waarvandaan Bahrein voorlopig geen vluchten wil ontvangen.

Vietnam wil geen vluchten binnenlaten uit gebieden met besmettingen, wat niet alleen een potentieel probleem is voor Ferrari, maar ook voor het eveneens in Italië gevestigde AlphaTauri (voorheen Toro Rosso) en bandenleverancier Pirelli. Vooralsnog gaat de race in Vietnam door.

Leclerc vertrouwt erop dat de juiste keuzes worden gemaakt. "Of het veilig is om in een land te rijden of niet laat ik aan de FIA en de teams. Die gaan vast nog met elkaar in overleg om een oplossing te vinden", besloot de 22-jarige coureur. "En die moeten maar beoordelen of het verstandig is of niet om naar die landen te gaan."

De laatste twee testdagen in Barcelona worden gehouden op donderdag en vrijdag, van 9.00 uur tot 18.00 uur.

