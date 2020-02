Max Verstappen vulde de middagsessie van de vierde Formule 1-testdag woensdag vooral met het proberen van verschillende afstellingen van de RB16. Volgens de Red Bull Racing-coureur zijn er nog veel dingen te ontdekken.

"We zijn nog niet bezig geweest met het vinden van meer snelheid", was Verstappens antwoord op de vraag waarom er nog geen absolute toptijden door de Limburger zijn gereden.

Met 1.17,347 op Circuit de Barcelona-Catalunya - weliswaar de tweede tijd van de dag en de snelste van de middag - bleef hij woensdag nog ver verwijderd van de snelste tijd (1.15,732) van Mercedes-coureur Valtteri Bottas uit de eerste week.

In tegenstelling tot de Fin probeerde Verstappen de zachtste C5-band van Pirelli nog niet. Red Bull focust zich op andere zaken. "We zijn op dit moment nog bezig met dingen uitproberen, verschillende afstellingen afgaan en rondjes rijden", legde hij uit. "We willen vooral weten hoe de auto in bepaalde situaties of op bepaalde problemen reageert. Dan weten we waaraan we verder moeten werken."

Verstappen, die 's middags teamgenoot Alexander Albon afloste bij Red Bull, had een specifieke methode waarmee hij een groot deel van zijn middag vulde. "We rijden steeds twee snelle rondjes, dan een cooldownrondje en dan een lange run. Dan gaan we even door de pits, veranderen we wat aan de vleugel en gaan we weer door. Zo willen we nu testen."

'Geen idee wat spin veroorzaakte'

Aan het einde van de dag veroorzaakte de Red Bull-coureur een rodevlagsituatie. Verstappen moet nog horen van zijn team wat de oorzaak was van een plotselinge spin in bocht 10. "Geen idee nog wat er gebeurde. Opeens stond ik achterstevoren, maar dat was niet mijn fout. We gaan nog uitzoeken wat daar aan de hand was."

Tijdens de tests in Barcelona wordt vooral vooruitgeblikt op de openingsrace in Australië. Verstappen hoopt vooral dat de RB16 ver genoeg is ontwikkeld om in Melbourne competitief aan de start te verschijnen. "Het is nog lastig te zeggen, want het zijn twee totaal verschillende banen. Dus wat hier werkt, hoeft in Melbourne niet te werken."

Tijdens de tests werkt Red Bull vooral hard om op zowel de zaterdagen als de zondagen goed voor de dag te komen. In 2019 had Verstappen vaak wel een goede auto in de race, maar niet in de kwalificatie.

"Dat moet allebei goed zijn, maar daar werken we hard aan. We hebben zeker een stap gemaakt, maar we moeten nog verder ontwikkelen als we willen vechten voor het kampioenschap", besloot hij stellig.

