Max Verstappen heeft woensdag de snelste tijd gereden tijdens de middagsessie van de vierde Formule 1-testdag in Barcelona. De 22-jarige Nederlander noteerde de tweede tijd overall en kwam tot 83 rondes.

De kilometers van Verstappen waren welkom voor Red Bull, want het topteam kende in de ochtend problemen. Alexander Albon bleef toen lang binnen vanwege een technisch mankement, al kwam hij uiteindelijk nog tot 29 rondes en de op dat moment drie na snelste tijd (1.17,550).

Met nog ruim een half uur op de klok gaf Verstappen gas op verse mediumbanden - hij reed voor de tweede keer deze winter op die compound - en dat leverde hem zijn snelste tijd van deze winter op: 1.17,347.

Verstappen was alleen trager dan Robert Kubica (Alfa Romeo), die in de ochtend 1.16,942 had geklokt. De Pool reed echter op zachtere banden - daar worden snellere tijden op gereden - en de baan was op dat moment sneller dan 's middags.

De testdag eindigde overigens met een rode vlag, toen Verstappen met nog enkele minuten te gaan spinde. Het incident stelde echter weinig voor; de auto raakte niet beschadigd en Verstappen kon er wel om lachen.

Bottas meest productief in middag

Van de coureurs die alleen 's middags op het circuit verschenen, was Valtteri Bottas van Mercedes met 90 rondes het meest productief. Racing Point-rijder Sergio Pérez (Racing Point) kwam met een aantal van 84 het dichtst in de buurt.

Overall gezien was Mercedes het team met de meeste kilometers. Bottas en Lewis Hamilton kwamen samen tot 179 rondes. Met 164 rondes kende ook Ferrari een productieve testdag op Circuit de Barcelona-Catalunya.

Verstappen komt donderdag bij de vijfde testdag in de ochtend in actie. 's Middags wordt hij vervangen door teamgenoot Albon. Op vrijdag, de slotdag, wisselen de Red Bull-rijders elkaar eveneens af. De eerste Grand Prix is op 15 maart in Australië.

Resultaten vierde F1-testdag 1. Robert Kubica (Alfa Romeo) - 1.16,942, 53 rondes

2. Max Verstappen (Red Bull)* - 1.17,347, 83 rondes

3. Sergio Pérez (Racing Point)* - 1.17,428, 84 rondes

4. Daniil Kvyat (Alpha Tauri)* - 1.17,456, 60 rondes

5. Pierre Gasly (Alpha Tauri) - 1.17,540, 25 rondes

6. Alexander Albon (Red Bull) - 1.17,550, 29 rondes

7. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.17,562, 89 rondes

8. Lance Stroll (Racing Point) - 1.17,787, 43 rondes

9. Valtteri Bottas (Mercedes)* - 1.18,100, 90 rondes

10. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1.18,113, 84 rondes

11. Daniel Ricciardo (Renault) - 1.18,214, 53 rondes

12. Carlos Sainz (McLaren) - 1.18,221, 46 rondes

13. Charles Leclerc (Ferrari)* - 1.18,244, 80 rondes

14. Nicholas Latifi (Williams) - 1.18,300, 48 rondes

15. George Russell (Williams)* - 1.18,535, 59 rondes

16. Romain Grosjean (Haas F1)* - 1.18,670, 107 rondes

17. Lando Norris (McLaren)* - 1.18,826, 57 rondes

18. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)* - 1.19,515, 51 rondes

19. Esteban Ocon (Renault)* - 1.21,542, 74 rondes

Coureurs met een sterretje achter hun naam kwamen tijdens de middagsessie in actie. Romain Grosjean is de enige die 's ochtends én 's middags reed.

Speel mee met het managerspel van NU.nl. Voor de appgebruikers: tik hier.