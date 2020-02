Ferrari heeft volgens teambaas Mattia Binotto zo veel neerwaartse druk toegevoegd aan de nieuwe auto voor 2020 dat de SF1000 nog snelheid tekortkomt op het rechte stuk. Het sterke punt van de vorige auto is daarmee nu het zwakke punt geworden.

"De auto is echt een stap vooruit", oordeelde Sebastian Vettel woensdag op het Circuit de Catalunya over de nieuwe Ferrari. De matrode bolide uit Maranello komt vooral beter door de bochten, iets waar de voorganger aanzienlijk meer moeite mee had.

"Daar zit ook het meeste werk in", beaamde de viervoudig wereldkampioen. "Vooral in de bochten 3 tot en met 9 voel ik me veel comfortabeler."

Ferrari heeft geprobeerd zo veel mogelijk neerwaartse druk toe te voegen aan de nieuwe auto. Dit wordt met name gegenereerd door de voor- en achtervleugel en de vloer van de auto. Daardoor gaat de SF1000 beter door de bochten.

Ferrari-motor heeft geen fundamenteel probleem

Maar er kleeft ook een nadeel aan downforce: het zorgt voor meer luchtweerstand, waar de auto last van heeft als die rechtuit gaat. Terwijl dat vorig jaar nog het sterke punt van de Italiaanse bolide was.

"We betalen nu de prijs op de rechte stukken", erkende Binotto. "We gaan ons er komende week op richten om dat te verbeteren." Dat zou onder meer kunnen door simpelweg de motor op te schroeven. Ferrari rijdt volgens de geruchten met een teruggeschroefde motor in Barcelona, al sprak de teambaas dat tegen. "De mensen weten helemaal niet wat we aan het doen zijn."

De Italiaanse krachtbron kwam vorige week al even in het nieuws toen Vettel stilviel. Die motor is in Maranello gecontroleerd en weer teruggestuurd naar Barcelona. "Die zit nu weer in de auto. Er was iets kleins aan de hand, waarvoor we een goede oplossing hebben", legde Binotto uit.

'Na drie races hebben we een goed beeld'

De 50-jarige Italiaan herhaalde zijn stelling van vorige week dat Mercedes en Red Bull iets voorliggen op Ferrari. Al voegde hij toe dat zijn team later in de week op zoek gaan naar snellere rondetijden.

Vettel wilde zich nog helemaal niet wagen aan een voorspelling. Zelfs de openingsrace in Australie vindt de Duitser een te vroeg meetpunt.

"Je kunt zeggen: 'We wachten op Melbourne'. Maar dat is een beetje een vreemde baan. Na drie races hebben we wel een goed beeld. Het voelt nu alsof we nog niet helemaal daar zijn waar we willen zijn, maar tegelijkertijd zijn we nog helemaal niet begonnen. Nog even afwachten dus."

De laatste testdagen worden gehouden van woensdag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 18.00 uur. De eerste Grand Prix van het seizoen wordt op 15 maart verreden in het Australische Melbourne.