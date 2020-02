Red Bull Racing is woensdag moeizaam begonnen aan de tweede testweek van de Formule 1 in Barcelona. Alexander Albon kon door een technisch probleem slechts 29 rondes afleggen.

De RB16 van de Thaise teamgenoot van Max Verstappen bleef in de eerste drie uur van de ochtendsessie in de garagebox met een probleem aan de ophanging. In het slot van de sessie kon Albon nog wel naar buiten en reed hij met 1.17,550 zelfs de derde tijd.

Ook nieuwkomer Nicholas Latifi en Sebastian Vettel beleefden geen vlekkeloze ochtend. De Williams-coureur had technische problemen en de Ferrari-rijder spinde van de baan. Na beide incidenten werd de sessie kort stilgelegd met een rode vlag.

Robert Kubica zette opvallend genoeg de snelste tijd neer: 1.16,942. De reservecoureur van Alfa Romeo reed in tegenstelling tot bijna alle anderen op de snelle zachte banden.

Achter Kubica, AlphaTauri-coureur Pierre Gasly en Albon reed Lewis Hamilton met 1.17,562 de vierde tijd. Mercedes maakte in de eerste testdriedaagse al een zeer sterke indruk en het team reed woensdag een racesimulatie van liefst 89 rondes, het meest van alle teams.

Ferrari opnieuw niet boven in tijdenlijst

Ferrari leek zich in de eerste testweek wat te verstoppen. Woensdag toonde Vettel met de zesde tijd (1.18,113) opnieuw niet het ware potentieel van de auto. Hij noteerde wel liefst 84 rondes.

Om 14.00 uur begint het middagdeel van de testdag. Dan kruipt Verstappen achter het stuur van de Red Bull.

Ook donderdag en vrijdag wordt er nog getest op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Op 15 maar staat de eerste Grand Prix van het jaar op het programma in Australië.