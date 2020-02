De Formule 1-coureurs komen deze week op het Circuit de Barcelona-Catalunya in actie tijdens de laatste drie testdagen in de voorbereiding op het komende seizoen. Waar moet je op letten?

De teams richten zich meer op race- en kwalificatiesimulaties

In de eerste driedaagse deden enkele teams al een simulatie van een race, maar in de tweede week gaan we dit nog veel meer zien. De coureurs worden dan op pad gestuurd met de juiste hoeveelheid brandstof om het ruim zestig ronden vol te houden.

Op deze manier ontstaat er een beter beeld van hoe de auto, en met name de banden, zich gedragen met meer gewicht (brandstof) aan boord over een groter aantal ronden.

Daarnaast doen de teams kwalificatiesimulaties, met weinig benzine en de zachtste banden. Bij dit soort simulaties is het zaak om goed te volgen wat de coureurs voor start-finish doen. Soms gaan ze net voor de streep van het gas, om toch nog een beetje te verhullen wat de auto in huis heeft.

Op veel auto's verschijnen al nieuwe onderdelen

In 2019 maakte Mercedes het vrij bont door in de tweede week met een grotendeels vernieuwde auto bij de tests te verschijnen. De regerend kampioen liet al doorsijpelen dit in 2020 niet of nauwelijks te gaan doen. Maar reken maar dat er hier en daar al nieuwe vleugels of andere aangepaste delen van het bodywork verschijnen.

Zo liet McLaren doorschemeren vorige week met een basic auto naar Barcelona te zijn afgereisd. De kans is groot dat we daar in week twee al meerdere updates gaan zien. Ferrari heeft ook een nieuwe voorvleugel in de pijplijn zitten. Bij elke auto zijn wel wat kleine of grotere veranderingen te verwachten. En als die deze week niet verschijnen, volgen ze wel bij de eerste race in Melbourne.

Waar is Ferrari mee bezig?

In de eerste driedaagse lieten de coureurs van Ferrari doorschemeren dat de wintertests dit jaar anders aangepakt worden, nadat het vorig jaar razendsnel was en (naar later bleek onterecht) als titelfavoriet werd gezien.

Een deel van die aanpak lijkt te zitten in hoe de motor wordt gebruikt. Die heeft volgens diverse geruchten nog helemaal niet op topvermogen gedraaid. Desondanks ging er eentje stuk, maar Ferrari liet weten dat dit niet door een fundamenteel probleem werd veroorzaakt.

Uit de rondetijden van de eerste drie dagen werd wel duidelijk dat de rondjes uit een gedeeltelijke racesimulatie van Sebastian Vettel helemaal niet zo zeer onderdeden voor die van Lewis Hamilton in de Mercedes. Ferrari speelt duidelijk nog verstoppertje. De vraag is hoezeer.

Ferrari is het grote vraagteken in de tweede testweek: hoezeer spelen ze verstoppertje? (Foto: Pro Shots)

Heeft de auto van Red Bull een superieure wegligging?

Vorige week sijpelde al door dat het weggedrag van de RB16 in de snelle doordraaiers en op stukken waar de auto rap van richting moet veranderen sensationeel te noemen is. Max Verstappen en Alexander Albon waren het erover eens dat de auto meer planted is dan zijn voorganger. De auto wordt beter op het asfalt geduwd en kan daardoor sneller door de bochten.

Als technische baas Adrian Newey en zijn team er inderdaad in geslaagd zijn om een waar gripmonster te creëren, kan het voor de Nederlandse fans best eens een leuk seizoen worden. Zaak dus om de sectortijden en langere runs van Verstappen en Albon goed te vergelijken met de concurrentie. En we moeten goed luisteren of ze op het rechte stuk 'toevallig' van het gas gaan.

De laatste testdagen worden gehouden van woensdag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 18.00 uur. De eerste Grand Prix van het seizoen wordt op 15 maart verreden in het Australische Melbourne.

Een 'vortex' (draaibeweging) vanaf de achtervleugel van Verstappen geeft de werking van de aerodynamica goed weer. (Foto: Pro Shots)