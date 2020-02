Op Circuit de Barcelona-Catalunya staat woensdag de vierde Formule 1-testdag op het programma. Bekijk hier welke coureurs in actie komen op het Spaanse circuit.

26 februari Red Bull Racing - Alexander Albon en Max Verstappen

Mercedes - Lewis Hamilton en Valtteri Bottas

Ferrari - Sebastian Vettel en Charles Leclerc

McLaren - Carlos Sainz en Lando Norris

Renault - Daniel Ricciardo en Esteban Ocon

AlphaTauri - Pierre Gasly en Daniil Kvyat

Racing Point - Lance Stroll en Sergio Pérez

Alfa Romeo - Robert Kubica en Kimi Räikkönen

Haas F1 - Romain Grosjean

Williams - Nicholas Latifi en George Russell

Opvallend genoeg kiezen liefst negen van de tien teams ervoor om twee coureurs in te zetten, waardoor er in totaal negentien rijders op het asfalt verschijnen. Niet eerder deze testwinter, die vorige week woensdag begon, kwamen er op één dag zoveel coureurs in actie.

De coureurs verschijnen tussen 9.00 en 18.00 uur op de baan, met een lunchpauze van 13.00 tot 14.00 uur. Donderdag en vrijdag worden de laatste twee testdagen van het winterseizoen afgewerkt.

Dinsdag maakte Red Bull Racing bekend dat Max Verstappen iedere testdag in actie zal komen. De Nederlander deelt zijn auto met teamgenoot Alexander Albon.

In Barcelona bereiden de teams zich voor op het Formule 1-seizoen dat op 15 maart begint met de Grand Prix van Australië. Op zondag 3 mei staat de Grand Prix van Nederland op het programma.