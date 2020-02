Max Verstappen komt deze week elke dag in actie bij de testdagen in Barcelona. De Nederlander wisselt telkens na de lunch met zijn Red Bull Racing-teamgenoot Alexander Albon.

Verstappen rijdt woensdag de middagsessie, donderdag de ochtendsessie en vrijdag weer de middagsessie op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar vorige week al de eerste testweek werd gehouden.

De 22-jarige Nederlander kwam toen op woensdag en vrijdagochtend in actie en noteerde samen met Albon in totaal 471 ronden, waarmee ze alleen het Mercedes-duo Lewis Hamilton/Valtteri Bottas (494) voor zich moesten dulden.

Bottas klokte de snelste tijd van iedereen. De Fin zette op vrijdag de op een na beste tijd ooit in Barcelona neer: 1.15,732. Met 1.15,511 (vorig jaar gereden) had hij de recordtijd op het Spaanse circuit al op zijn naam staan.

Verstappen zei na afloop dat hij tevreden was over het verloop van de eerste testweek. "We hebben een mooi aantal ronden gereden. Voor de eerste week is dat het belangrijkst. We zijn nog niet echt bezig met rondetijden."

Na de tweede testweek maken de coureurs zich op voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. De eerste race is op zondag 15 maart en wordt traditiegetrouw in Australië gehouden.