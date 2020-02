Lewis Hamilton heeft geen haast in de onderhandelingen met Mercedes over een nieuw contract. De huidige verbintenis van de Formule 1-wereldkampioen loopt aan het einde van dit jaar af, maar de Brit verwacht dat het wel goed komt.

"Ik weet niet wanneer we gaan zitten om te praten, maar ik heb ook niet heel veel haast. Volgens mij zijn onze doelen op elkaar afgestemd", zegt de 35-jarige Hamilton dinsdag tegen Speedweek.

"We zijn altijd heel duidelijk geweest over onze plannen en hebben elkaar laten weten hoe we over dingen dachten. Meestal zijn het de details waar het om gaat. Ik ben gelukkig bij dit team."

Volgens Hamilton is het niet de vraag of het contract er komt, maar wat erin staat. "Het gaat er meer om wat mijn volgende vijf- tot tienjarenplan is. Om hoe de beslissingen die ik nu neem mijn toekomst zullen beïnvloeden."

249 Video Testdagen F1: Verstappen laat tanden nog niet zien

'Bij Mercedes kan ik zijn wie ik ben'

De excentrieke Hamilton rijdt al sinds 2013 voor Mercedes. In dienst van het Duitse team werd hij wereldkampioen in 2014, 2015, 2017, 2018 en vorig jaar. Hij voelt zich er thuis.

"Er zijn altijd vragen over mijn levensstijl, maar iedereen heeft mijn resultaten gezien in de afgelopen jaren. Ik bewijs keer op keer dat mijn manier van leven me goed doet en me een nóg betere coureur maakt", zegt de Brit.

"Door over te stappen naar Mercedes kon ik zijn wie ik wilde zijn. Ik werd niet beperkt of gevraagd me op een bepaalde manier uit te spreken, te kleden of te gedragen. Dat is bij andere teams vaak wel het geval."

Hamilton is in voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen. Woensdag, donderdag en vrijdag staan in Barcelona de laatste testdagen op het programma en op 15 maart is de eerste Grand Prix in Australië.