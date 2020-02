Met de grote regelwijziging van 2021 voor de deur geniet Max Verstappen nog een jaar van het rijden in de huidige generatie Formule 1-auto's. Toch hebben de bolides van 2020 een groot nadeel: inhalen wordt in het komende seizoen wat lastiger.

"Deze auto's zijn echt fantastisch om mee te rijden, we gaan wel wat baanrecords breken dit seizoen", voorspelde de Limburger vrijdag op het Circuit de Catalunya in Barcelona.

"Maar het is echt verschrikkelijk om een andere auto te volgen", voegde hij er direct aan toe. Hij verwacht meer problemen voor coureurs om concurrenten in te halen. "Je verliest zo veel neerwaartse kracht. En de auto's worden elk jaar sneller, dus het wordt ook elk jaar weer erger."

Verstappen verwacht dat de auto's die volgens de ingrijpend gewijzigde regels van 2021 worden gebouwd waarschijnlijk minder leuk zijn om over een circuit te jagen. "Maar ik hoop dat het racen er beter van wordt, hoeveel ik ook van ronderecords hou."

Dit seizoen worden inhaalraces, zoals de Limburger die in het verleden meerdere malen liet zien, dus lastiger. De oplossing van Verstappen is simpel en voorspelbaar: "Dan moeten we maar zorgen dat we vooraan starten".

Nieuwe Red Bull voelt stabieler aan

Of de nieuwe RB16 van Red Bull daartoe in staat is, moet nog blijken. De nummer drie van 2019 is wel tevreden over het verloop van de eerste drie dagen van de wintertests in Barcelona.

"De auto voelt wat beter verbonden met het wegdek. Dat was dan ook het doel. Hij voelt veel stabieler aan", oordeelde Verstappen. Om zijn auto goed te leren kennen, reed hij liefst 254 ronden. Daarbij ging het vooral niet om het neerzetten van een goede rondetijden.

"We hebben vorig jaar al wat dingen uitgeprobeerd om hier naartoe te werken", legde Verstappen uit. De verbeteringen waarnaar Verstappen zocht zijn gevonden. "Ik sprong in de auto en het was meteen zoals we wilden. Nu gaan we proberen om het verder te ontwikkelen. Dat gaat het hele jaar door."

Honda laat geen steken vallen

Volgens Verstappen doet ook motorleverancier Honda er alles aan om hun motor te laten wedijveren met die van Ferrari en Mercedes. Daarin laten de Japanners geen steken vallen. "Als ze beloven dat ze met iets gaan komen, gebeurt dat ook altijd. Ik heb er echt vertrouwen in dat ze dat dit jaar weer gaan doen."

"Dus alles gaat de goede kant op", vatte de 22-jarige coureur samen. "We hebben een duidelijk doel om mee te doen om de overwinningen. Maar de anderen zitten natuurlijk ook niet stil. We moeten dus harder werken dan zij."

Volgende week zijn er van woensdag tot en met vrijdag nog drie testdagen. De eerste Grand Prix wordt op 15 maart verreden in het Australische Melbourne.