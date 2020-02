Mercedes heeft vrijdag indruk gemaakt op de slotdag van de eerste testweek van de Formule 1 in Barcelona. De Britse renstal was zowel in de ochtend- als in de middagsessie veruit de snelste van het veld.

Bottas had met 1.15,732 's ochtends al de tweede tijd ooit genoteerd in Barcelona en Hamilton reed 's middags met 1.16,516 ook een sterke tijd. Beiden noteerden die op de C5-band en waren ook de enige coureurs die reden op de zachtste band.

Achter Bottas en Hamilton completeerden Esteban Ocon (1.17,102) van Renault, Lance Stroll (1.17,338) van Racing Point en Daniil Kvyat (1.17,427) van AlphaTauri de top vijf wat betreft snelste tijden van de dag.

Antonio Giovinazzi van Alfa Romeo Racing was met 152 ronden de productiefste van de dag, gevolgd door Stroll (116), Sebastian Vettel (100) van Ferrari, Daniel Ricciardo (93) van Renault en Max Verstappen (86) van Red Bull Racing.

Red Bull, waar Verstappen na de lunch vervangen werd door Alexander Albon, was samen met Renault, waar Ocon na de lunch werd vervangen door Ricciardo, wel het productiefste team van de dag (beide 169 ronden).

Resultaten derde testdag 1. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.15,732 (65 ronden)

2. Lewis Hamilton (Merdedes) - 1.16,516 (73 ronden)

3. Esteban Ocon (Renault) - 1.17,102 (76 ronden)

4. Lance Stroll (Racing Point) - 1.17,338 (116 ronden)

5. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) - 1.17,427 (62 ronden)

6. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) - 1.17,469 (152 ronden)

7. Daniel Ricciardo (Renault) - 1.17,574 (93 ronden)

8. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1.17,636 (86 ronden)

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) - 1.17,783 (59 ronden)

10. Alexander Albon (Red Bull Racing) - 1.18,154 (83 ronden)

Verstappen alleen 's ochtends in actie

Verstappen had meer rondes kunnen rijden, maar hij stond 75 minuten in de pits door een technisch probleem. Hij klokte met 1.17,636 de achtste tijd van de dag en zei na afloop tevreden te zijn over de prestaties van zijn auto.

Vettel, die de eerste testdag miste vanwege ziekte, moest 's ochtends ook voortijdig naar binnen door een technisch mankement, maar hij had daar 's middags geen last meer van en zette met 1.18,384 de dertiende tijd neer van de dag.

Verder kon Kevin Magnussen van Haas al na vier rondjes niet meer verder na een crash (hij schoof door een lekke band achterstevoren in de bandenstapel) en vielen Ricciardo en Nicholas Latifi van Williams stil door een technisch probleem.

Volgende week volgen in eveneens Barcelona op woensdag, donderdag en vrijdag de vierde, vijfde en laatste testdag. De eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen is op 15 maart in Australië.