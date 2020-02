Teambaas Mattia Binotto geeft toe dat het tempo van de nieuwe Ferrari SF1000 nog niet zo sterk is als gehoopt. De vijftigjarige Italiaan denkt dat zijn team momenteel tekortkomt op de grote concurrent Mercedes.

"Ik ben niet zo optimistisch als vorig jaar", gaf Binotto onomwonden toe. In 2019 was de Ferrari nog de grote favoriet na de wintertests op het Circuit de Catalunya bij Barcelona. Dit jaar zit er nog weinig gang in de auto. Sebastian Vettel viel vrijdag in de ochtendsessie stil met een kapotte motor.

Dat er dit jaar geen toptijden uit de Ferrari komen, is volgens Binotto wel verklaarbaar. "We hebben duidelijk een andere aanpak dan vorig jaar, we zijn nu veel meer met verschillende afstellingen bezig", legde hij uit.

"Maar vorig jaar konden we de snelle rondetijden heel snel vinden in de auto", voegde hij toe. "Dat gaat nu iets lastiger. Maar laten we eerst volgende week en de openingsrace in Australië afwachten voor we een helder beeld hebben."

76 Video Ferrari van Vettel valt tijdens Formule 1-testdag stil met motorproblemen

'Achterstand op Mercedes is een punt van zorg'

Toch had Binotto genoeg aan de eerste drie dagen in Barcelona om te zien dat zijn team waarschijnlijk wat snelheid tekortkomt op Mercedes en misschien ook Red Bull. "Dat is wel een punt van zorg, maar aan de andere kant zijn we nog maar net begonnen."

Ondanks een lager aantal afgelegde ronden dan de concurrentie, sprak Binotto van drie nuttige dagen in Barcelona. De technici van Ferrari gaan de vergaarde informatie bestuderen om te kijken hoe ze de auto sneller kunnen maken.

"Uiteindelijk komt het potentieel wel uit de auto", stelde hij vastberaden. Het wordt een lang seizoen. Ik denk dat we Mercedes over het hele jaar wel kunnen verslaan, maar nog niet in Australië."

De nieuwe bewegende stuurinrichting waarmee Mercedes tijdens de tests opzien baarde in het Formule 1-wereldje is ook Binotto uiteraard niet ontgaan. Hij wil eerst de werking van het systeem begrijpen voor hij het ook voor de Ferrari overweegt.

"Uiteraard kijken we daarnaar. Maar we moeten nog een evaluatie doen voor we bepalen of we dit systeem ook willen. Het gaat zeker wel even duren voordat we zoiets ook in onze auto hebben als we dat willen. Dan praat je over maanden. Dus dat komt dan neer op het midden van het seizoen."

Sebastian Vettel in de Ferrari SF1000 (Foto: Pro Shots)

Mercedes wordt niet teruggepakt voor de aantijgingen over de Ferrari-motor

Ferrari lag vooral vorig seizoen onder een vergrootglas bij concurrerende teams (waaronder met name Mercedes), die openlijk twijfelden aan de legaliteit van de Ferrari-krachtbron. Binotto wil de kwestie rond het stuursysteem niet op een soortgelijke manier aanpakken.

"We gaan nog wel het gesprek aan met de FIA om opheldering te krijgen over de legaliteit", zei hij. Maar van een protest van Ferrari gaat het waarschijnlijk niet komen. "De beslissing of het legaal is of niet ligt niet bij ons. Bovendien maken we Mercedes het leven liever zuur op de baan."

Volgende week wordt eveneens in Barcelona van woensdag tot en met vrijdag het tweede deel van de wintertests afgewerkt. De eerste Grand Prix is op 15 maart in het Australische Melbourne.