Max Verstappen kijkt tevreden terug op de eerste testdriedaagse in de voorbereiding op het komende Formule 1-seizoen. De Limburger reed zelf anderhalve dag in Barcelona en kwam tot 254 rondes in de nieuwe RB16.

"We hebben een mooi aantal rondes gereden. Voor de eerste week is dat het belangrijkste", vatte Verstappen vrijdag het behaalde doel van de eerste drie dagen samen.

De Red Bull-coureur voegde vrijdagochtend nog 86 rondes toe aan zijn totaal. Op een probleem met de voorwielophanging na verliep dat vlekkeloos. "We hebben een racesimulatie gedaan. Dat voelde allemaal goed aan. We willen vooral veel over de auto leren en dat is vandaag goed gelukt. We hebben veel data vergaard om te gaan bekijken."

Hij was in zijn snelste ronde twee seconden langzamer (1.17,636) dan Valtteri Bottas in de Mercedes. Maar daar hoeven de fans zich nog geen zorgen om te maken, stelde de Nederlander. "We zijn nog niet echt bezig met rondetijden."

'Uiteindelijk niet veel tijd verloren'

Verstappen was wel langdurig uit de auto door het probleem met de voorwielophanging, al kwam die onderbreking volgens de Nederlander op het juiste moment. "We wilden toch al wat aan de auto veranderen. En er was een rode vlag door een stilgevallen Ferrari. Dus uiteindelijk verloren we niet veel tijd."

De Nederland had snel door dat er iets mis was met zijn Red Bull. "Er hing een wiel in de lucht, dus ja, dat merk je wel", glimlachte hij.

Verstappen is positief over zijn nieuwe auto, al heeft hij er nog niet mee op de limiet gereden. "Ik weet dus nog niet of er zwaktes zijn. Maar tot nu toe voelt het goed. Daar ben ik heel blij mee. We hebben ons hele programma kunnen doen. Volgende week gaan we weer verder."

De wintertest worden volgende week afgewerkt van woensdag tot en met vrijdag. De eerste Grand Prix is op 15 maart in Australië.