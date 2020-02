Max Verstappen heeft vrijdag een productieve ochtend beleefd op de Formule 1-testdag. De Red Bull Racing-rijder kwam tot 86 rondes, al stond hij ook enige tijd in de pits met een technisch probleem. Mercedes-rijder Valtteri Bottas was met afstand de snelste.

Verstappen had in Barcelona meer rondes kunnen rijden, maar zijn technische probleem kostte hem 75 minuten van de ochtendsessie. Desondanks was hij de meest productieve coureur. Met 1.17,636 noteerde hij de vijfde tijd.

Renault-rijder en Carlos Sainz van McLaren kwamen met een rondetotaal van 76 het dichtst in de buurt van Verstappen. Verder doorbrak niemand de grens van zeventig rondes.

Hoewel tijden nog niet alles zeggen, maakte Bottas indruk in zijn Mercedes. Hij klokte 1.15,732, de tweede tijd ooit gereden op Circuit de Barcelona-Catalunya. De snelste tijd zette Bottas er vorig jaar zelf neer tijdens de kwalificatie voor de Spaanse Grand Prix.

Ocon klokte de tweede tijd, maar het verschil met Bottas was fors: 1.17,102. Verder doken ook Lance Stroll van Racing Point (1.17,338), Alpha Tauri-rijder Daniil Kvyat (1.17,427) en Verstappen onder de 1.18.

Resultaten halverwege derde testdag 1. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.15,732 (65 rondes)

2. Esteban Ocon (Renault) - 1.17,102 (76 rondes)

3. Lance Stroll (Racing Point) - 1.17,338 (52 rondes)

4. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) - 1.17,427 (62 rondes)

5. Max Verstappen (Red Bull) - 1.17,636 (86 rondes)

6. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) - 1.18,035 (65 rondes)

7. Carlos Sain (McLaren) - 1.18,274 (76 rondes)

8. Romain Grosjean (Haas) - 1.18,380 (48 rondes)

9. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1.18,384 (40 rondes)

10. Nicholas Latifi (Williams) - 1.19,004 (44 rondes)

Problemen voor Vettel

Voor Ferrari-coureur Sebastian Vettel verliep de ochtendsessie moeizaam. De viervoudig wereldkampioen, die de eerste testdag miste vanwege ziekte, moest voortijdig naar binnen vanwege een technisch probleem.

De middagsessie van dag drie gaat om 14.00 uur van start. Bij Red Bull wordt Verstappen vervangen door Alexander Albon. Ook Mercedes, McLaren, Alpha Tauri en Haas F1 wisselen van coureur.

Volgende week volgen op woensdag, donderdag en vrijdag de vierde, vijfde en laatste testdag. De eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen is op 15 maart in Australië.