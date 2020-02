Alexander Albon is verrast over de grote hoeveelheid aandacht die de Formule 1 krijgt in Nederland. De Britse Thai kijkt uit naar de terugkeer van de sport in Zandvoort, waarbij hij ook de steun van de Nederlandse fans zal voelen.

Daniel Ricciardo werd als teamgenoot van Max Verstappen omarmd door het Nederlandse publiek. Albon blikte vooruit op zijn komst naar Zandvoort aan de zijde van de Limburger. "Normaal is het zo dat de concurrenten van de lokale held wat minder behandeld worden, maar in Nederland doet iedereen heel vriendelijk."

De 23-jarige coureur was in januari al even op het duinencircuit voor filmopnamen. "Ik was echt verbaasd over hoeveel mensen Formule 1 kijken in Nederland. Echt te gek. Jullie hebben geen enorme bevolking, maar iedereen kent de sport daar."

Hoewel er tijdens zijn bezoek nog druk werd gebouwd, liet de baan een goede indruk achter op Albon. "Het was wel erg koud en erg winderig. De baan is geweldig. Ik kon niet geloven hoeveel mensen aan het werk waren daar. Er liepen honderden mensen rond."

263 Video Testdagen F1: Trukendoos Mercedes gesprek van de dag

Albon wil gebrek aan informatie over Zandvoort in zijn voordeel gebruiken

Zeker de grote kombocht bij het opkomen van het rechte stuk maakt de Red Bull-coureur enthousiast. "Ik zag het voor het eerst in het echt en dacht: wauw, we gaan daar straks echt op rijden. Echt indrukwekkend."

Het onbekende terrein in Zandvoort bezorgt de technici van de teams hoofdbrekens over de afstelling van de auto begin mei. Albon ziet het onbekende asfalt in de duinen vooral als een mogelijkheid om de concurrentie af te troeven.

"Daar moet je voordeel uit halen", was hij stellig. "Zandvoort geeft nog niet veel informatie weg. Maar als we ons huiswerk als beste doen, kunnen we er in de eerste vrije training direct staan."

Red Bull RB16 gaat beter door de bochten

Albon beseft ook dat de nieuwe RB16 wel goed moet zijn om op 3 mei echt te kunnen presteren voor de Nederlandse fans. Samen met Verstappen gaf hij de belangrijkste klachten over de auto van 2019 door, die bij beide coureur aardig overeenkwamen.

"Daardoor was het helder welke kant we op moesten met de ontwikkeling van de nieuwe auto", zei de in Londen geboren coureur. "Nu is al duidelijk dat die punten echt zijn verbeterd. Het zijn kleine dingen, maar hij gaat gewoon beter door de bocht. We kunnen meer van de baan gebruiken."

Mochten al deze verbeteringen inderdaad succesvol zijn doorgevoerd in de RB16, kan het Albon helpen om zijn heldere doelstellingen te halen. "Ik wil vooraan meedoen, vechten met de Ferrari, vechten met Mercedes en ja, ook vechten met Max."

Verstappen rijdt vrijdag de laatste kilometers van de week in Barcelona. Volgende week gaan de wintertests verder, van woensdag tot en met vrijdag. De eerste Grand Prix is op 15 maart in het Australische Melbourne.