Een innovatief stuursysteem van Mercedes zorgt tijdens de Formule 1-wintertests in Barcelona voor opschudding. Wat doet dit systeem? En is het wel legaal?

Over wat voor stuursysteem hebben we het hier?

Het gaat eigenlijk niet om het stuur zelf, maar om de stuurinrichting van de Mercedes. De bediening is op het eerste gezicht vrij simpel: de coureur kan ogenschijnlijk de stand van de voorwielen veranderen door in de lengterichting aan het stuur te trekken of tegen het stuur te duwen. Mercedes doet geheimzinnig over hoe dit intern werkt.

Wanneer doen de coureurs dit?

Uit de onboardbeelden van Lewis Hamilton op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar deze en volgende week de wintertests worden gehouden, blijkt dat hij bij het opkomen van het rechte stuk het stuur wat naar zich toetrekt. Doemt er een bocht op, dan dan duwt hij het stuur weer van zich af. Op deze momenten is duidelijk zichtbaar dat de voorwielen van stand veranderen.

Maar een wiel zit toch gewoon recht aan de auto?

Zeker niet. Een wiel kan zowel horizontaal als verticaal van stand worden veranderd. De Formule 1-teams spelen met deze stand om vooral het bochtengedrag te verbeteren. Zo kan het wiel verticaal gezien naar binnen of naar buiten staan. Dit heet in het Engels camber. Ook kan het wiel horizontaal naar binnen of naar buiten worden gezet: toe. Niet echt termen die je hoeft te onthouden, maar toe is waar het bij Mercedes vooral om lijkt te draaien.

Zodra Lewis Hamilton het rechte stuk op rijdt, trekt hij aan het stuur en verandert de stand van de voorwielen. (Foto: Formula One)

Wat doet toe dan precies?

Om de auto beter door de bocht te laten gaan, is het goed om het wiel dat aan de binnenkant van de bocht zit al een beetje in de richting van de bocht te laten wijzen. Dit heet dan weer toe out. Als je een Formule 1-auto van voren bekijkt, zie je dat de voorwielen een beetje naar buiten staan. Doorgaans zijn er natuurlijk zowel linker- als rechterbochten op een circuit, dus het is zaak om dit met beide wielen te doen.

Maar heeft toe ook nadelen?

Jazeker. Op het rechte stuk hindert het de auto. Sowieso wordt die iets breder van de naar buiten staande wielen, wat aerodynamisch nadelig is. Daarnaast ontstaat er extra wrijving op de banden, omdat ze niet helemaal recht op het asfalt staan.

Hoe lossen Formule 1-teams dit op?

Normaal gesproken is het dus zaak om hierin een compromis te vinden. Je wilt de wielen zo extreem mogelijk afstellen voor beter bochtengedrag, zonder dat het je te veel snelheid en bandenslijtage op het rechte stuk kost. Het lijkt erop dat Mercedes een oplossing heeft gevonden waardoor dit compromis minder of zelfs niet meer nodig is.

Op deze foto is duidelijk zichtbaar dat de voorwielen niet recht aan de auto zitten. Ze wijzen horizontaal naar buiten en verticaal naar binnen. (Foto: Getty Images)

Want Mercedes kan nu met zowel toe als rechte wielen rijden?

Daar lijkt het wel op. De voorwielen van de Mercedes staan in de bochten enigszins naar buiten gericht, maar zodra de coureur aan het stuur trekt, schieten ze in een rechtere stand. Hamilton en Valtteri Bottas hoeven het stuur ogenschijnlijk alleen terug te duwen om de wielen weer in de 'bochtenstand' te krijgen.

Welke voordelen hebben ze hiervan?

In principe zouden ze hierdoor met nog meer toe kunnen rijden dan ze normaal doen, omdat het compromis niet meer nodig is. Daarnaast wordt de topsnelheid waarschijnlijk iets hoger. Maar het kan vooral ook veel uitmaken voor de bandenslijtage. Een band die niet langer licht wrijvend over het rechte stuk gaat, slijt minder.

Zijn er ook nadelen?

Het is uiteraard wel vreemd voor een coureur dat hij opeens een stuur heeft dat over de lengterichting kan bewegen, al weten we nog niet precies hoe dit werkt. Het is ook afwachten of dit gaat werken in races en in bijvoorbeeld gevechten. Hamilton liet donderdag weten dat hij er weinig moeite mee heeft, maar als dat wel zo zou zijn, zou hij het natuurlijk niet openlijk toegeven.

En de belangrijkste vraag: is het wel legaal?

Daar zijn de meningen uiteraard over verdeeld. Mercedes denkt zelf van wel en zegt de FIA hierin ook aan boord te hebben. Andere teams hebben vraagtekens. In het technisch reglement staat wel dat er tijdens het rijden niets aan de wielophanging mag worden veranderd, maar de vraag is of de stuurinrichting hier wel onderdeel van is. Er zijn voor de concurrenten twee opties: protest aantekenen of het proberen na te bouwen. Al gaan over dat laatste vermoedelijk wel een paar maanden heen. Volgens de regels van 2021 is het alvast wel voorboden. Alleen die zijn anders dan die van 2020.

Vrijdag is voor deze week de laatste dag van de wintertests in Barcelona. Volgende week wordt ook nog getest: van woensdag tot en met vrijdag. De eerste Grand Prix is op 15 maart in Australië.