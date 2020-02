Verstappen - 1.18,309 (C2)聽 Sainz - 1.18,647 (C3) Ocon - 1.19,287 (C2)

- Verstappen rijdt in zijn eerste getimede run direct de snelste tijd.*Pirelli heeft de droogweerbanden onderverdeeld in vijf compounds. De C1 is de hardste (en daarmee langzaamste) band. De C5 is het zachtst en gaat dus het snelst.