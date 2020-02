Formule 1 ·

Bottas (C3) - 1.16,863 - 26 rondes Verstappen (C2) - 1.17,636 - 19 rondes Stroll (C3) - 1.17,657 - 26 rondes Ocon (C3) - 1.17,778 - 45 rondes Kvyat (C3) - 1.18,179 - 29 rondes Vettel (C3) - 1.18,384 - 40 rondes Sainz (C3) - 1.18,409 - 43 rondes Giovinazzi (C3) - 1.18,533 - 31 rondes Grosjean (C3) - 1.18,749 - 21 rondes Latifi (C3) - 1.19,472 - 25 rondes

Max Verstappen beschadigde even na 10.00 uur zijn ophanging en heeft daarna niet meer gereden.*Pirelli heeft de droogweerbanden onderverdeeld in vijf compounds. De C1 is de hardste (en daarmee langzaamste) band. De C5 is het zachtst en gaat dus het snelst.