Sebastian Vettel denkt dat het nieuwe innovatieve stuursysteem van Mercedes geen garantie geeft op overwinningen. De Ferrari-coureur benadrukt dat er veel meer bij het bouwen van een competitieve auto komt kijken dan alleen een noviteit in de stuurinrichting.

"Het is zeker interessant", beaamde de Duitser op de tweede dag van de Formule 1-wintertests in Barcelona. "Uit het feit dat ze ermee rijden, kun je opmaken dat zij er in ieder geval vanuit gaan dat het legaal is. Maar volgens mij is het een stuurwiel en geen duw- en trekwiel", voegde hij knipogend toe.

Mercedes baarde opzien met het zogeheten DAS-systeem (Dual Axis Steering), dat door de coureurs met het stuur wordt geactiveerd. Als Lewis Hamilton of Valtteri Bottas het stuur naar zich toetrekken, verandert de stand van de banden.

Ze doen dit zodra ze een recht stuk op rijden. Doemt er een bocht op, dan duwen ze het stuur weer terug en gaan de banden weer in de oude stand. De vondst maakt een compromis tussen de ideale wielstand voor de bochten en die voor het rechte stuk ogenschijnlijk overbodig.

'Komt niet alleen op zo'n systeem aan'

"We moeten zien wat het ze brengt", hield Vettel een slag om de arm. "Voor ons was het in ieder geval een noviteit. Maar het komt echt niet alleen op zo'n systeem aan of de auto snel is of niet. Het gaat ook om wat er omheen zit."

De viervoudig wereldkampioen gaf toe dat hij de vondst van de grote concurrent van Ferrari misschien onderschat. "Maar ik denk echt niet dat dit een garantie op winnen is. Er komt veel meer kijken bij het bouwen van een competitieve auto. Het is innoverend en we gaan nu zien of iedereen dit na moet gaan bouwen of niet."

Vettel vroeg zich af of het systeem van Mercedes wel zo makkelijk te kopiëren is. "Ik denk het niet. Meestal is het niet zo eenvoudig om zoiets in je eigen auto in te bouwen."

'DAS' is het gesprek van de dag in Barcelona

Het systeem was donderdag het gesprek van de dag op het Circuit de Catalunya. Hamilton en de technisch directeur James Allison van Mercedes gaven rond de het middaguur een persconferentie, waarin de noviteit uiteraard werd besproken. Allison wilde niet veel kwijt over de vondst van technische team. Hamilton zei dat hij tijdens het rijden geen last heeft van zijn bewegende stuurwiel.

"We mogen nog blij zijn dat we de onboardbeelden hebben, anders hadden we het denk ik niet eens gezien", merkte Vettel op. "Ik denk dat het niet zo makkelijk is voor de coureur als het eruitziet. Je moet toch soms het rare gevoel hebben dat het stuur zomaar los kan komen."

Maar als het sneller is, gebruikt een coureur zo'n vondst gewoon, beaamde Vettel, veilig of niet. "We hebben jaren terug de f-duct gehad. Toen moest je je hand op een gat houden voor meer topsnelheid. Dus reden we op grote delen van de baan rond met maar een hand aan het stuur. Dat was niet veilig, maar het was snel."

Vettel rijdt vrijdag net als Max Verstappen de hele dag in Barcelona. De lichten gaan om 9.00 uur op groen. Volgende week zijn er van woensdag tot en met vrijdag nog drie testdagen. De eerste Grand Prix van het seizoen is op 15 maart in het Australische Melbourne.