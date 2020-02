Alexander Albon is net als zijn teamgenoot Max Verstappen enthousiast over de nieuwe auto van Red Bull. De Thaise Brit kwam donderdag op de tweede dag van de Formule 1-wintertests in Barcelona tot 134 ronden.

Hoewel Albon daarmee de 168 ronden die zijn Nederlandse teamgenoot woensdag reed niet haalde, was hij toch vermoeid. "Ik kan wel voelen dat het mijn eerste dag is ja", zei Albon na afloop op het Circuit de Catalunya.

Zijn eerste testdag kwam moeizaam op gang, omdat hij niet goed in de nieuwe auto paste. "Ik ben wat dikker geworden denk ik", lachte hij. "Of mijn schouders zijn breder. Maar dat hebben we snel opgelost. Daarna was het een normale testdag."

Uit zijn eerste kilometers maakte Albon op dat de RB16 een verbetering is ten opzichte van de auto waarmee hij vorig jaar zijn debuut maakte voor het team. "Als ik kijk naar Spa, toen ik voor het eerst in een Red Bull zat en nu, merk je dat we de dingen waar we het lastig door hadden hebben aangepakt. De auto voelt duidelijk beter aan."

'Werk Verstappen voortgezet'

Ook Verstappen was lovend na zijn eerste volledige testdag met de nieuwe Red Bull. De Nederlander keek donderdag een dagje toe en komt vrijdag weer in actie. Albon nam het kilometers maken van de Limburger donderdag over.

"We hebben naar de commentaren van Max geluisterd en zijn werk voortgezet. Ik heb wat dingen uitgeprobeerd in de afstelling die hij ook heeft geprobeerd", zei de 23-jarige coureur. "Onze feedback daarop is hetzelfde."

Volgens Albon verliep zijn dag verder probleemloos. Er deden zich alleen problemen voor die gebruikelijk zijn bij de wintertests. "We hadden wat vertraging door de motor rond de lunchpauze, maar dat was geen groot probleem. We hebben het gerepareerd en konden toen de baan weer op."

Vrijdag begint om 9.00 uur de slotdag van de eerste testweek in Barcelona. Volgende week woensdag tot en met vrijdag is er nog een tweede deel van de wintertests. De eerste Grand Prix is op 15 maart in het Australische Melbourne.