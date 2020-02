Mercedes heeft donderdag ook op de tweede testdag verreweg de meeste ronden gereden. Alfa Romeo-coureur Kimi Räikkönen noteerde de snelste tijd in Barcelona, maar zorgde aan het einde van de sessie ook voor de eerste rode vlag deze week.

Valtteri Bottas nam na de pauze het stokje bij Mercedes over van Lewis Hamilton en kwam in de middag tot 77 ronden, al moest de Fin de sessie een half uur voor het einde staken met een batterijprobleem. Samen waren Bottas en Hamilton waren goed voor 183 rondes, de meeste van alle teams.

Ook Romain Grosjean toonde zich productief op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De coureur van Haas bracht zijn totaal in de middag op 158, al kon hij de sessie door een spin niet afmaken. Hij hield wel onder anderen Pierre Gasly van Alpha Tauri (147) en Racing Point-coureur Sergio Pérez (145) net achter zich.

Ferrari was net als woensdag niet erg productief. Charles Leclerc kwam in de ochtendsessie slechts tot 49 ronden en Sebastian Vettel kon daar in de middag nog 73 ronden aan toevoegen. Renault, vertegenwoordigd door Daniel Ricciardo en Esteban Ocon, bleef als enige team onder de grens van 100 ronden (93).

Valtteri Bottas kwam in de middagsessie tot 77 ronden. (Foto: Pro Shots)

Eerste rode vlag dankzij Raïkkönen

Voor Raïkkönen eindigde de tweede testdag in mineur. De veertigjarige Fin was met een tijd van 1.17,091 weliswaar de snelste coureur van het hele veld, maar hij kwam aan het einde van de middagsessie stil te staan door een gebrek aan benzine.

Het was een van de weinige incidenten in de middagsessie. Alexander Albon miste door problemen aan de auto wel het einde van de ochtendsessie en het begin van de middagsessie. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing kwam ondanks de verloren tijd tot 131 ronden.

De 22-jarige Verstappen neemt vrijdagochtend weer de honneurs waar voor Red Bull, waarna Albon van 14.00 tot 18.00 uur in de RB16 rijdt op de laatste testdag van deze week. Volgende week wordt er opnieuw getest in Barcelona.