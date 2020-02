Technisch directeur James Allison van Mercedes geniet van de opschudding die het innovatieve stuursysteem in de nieuwe auto van het team veroorzaakt. Het verschuivende stuurwiel van Lewis Hamilton was donderdag het gesprek van de dag tijdens de tweede testdag in Barcelona.

Uit onboardbeelden van de regerend kampioen op het Circuit de Barcelona-Catalunya blijkt dat Mercedes een nieuwe vondst heeft: het stuur beweegt naar de coureur toe als de auto een recht stuk op draait. Door die beweging verandert de stand van de wielen.

"We hebben een nieuw systeem. Het geeft het sturen en dus de coureur een heel nieuwe dimensie", zei Allison donderdag na de ochtendsessie tijdens een persconferentie. "We noemen het DAS (Dual Axis Steering, red.), maar hoe het werkt, willen we verder voor onszelf houden."

Bij een Formule 1-auto komt de ideale stand van de voorwielen in de bochten niet overeen met de gewenste stand op het rechte stuk. Het lijkt erop dat Mercedes met het nieuwe systeem beide ideale standen kan gebruiken. Dat zou een groot voordeel opleveren.

"We moeten nog zien wat we eraan hebben", hield Allison zich verder op de vlakte. "Het is in ieder geval leuk dat het zo veel ophef veroorzaakt. Het maakt me trots dat ons team dit soort innovaties bedenkt en dat het op het circuit blijkt te werken."

'We komen hier niet mee in de problemen'

De technische bazen van de FIA kunnen het DAS-systeem in theorie illegaal verklaren, maar daar maakt Allison zich geen zorgen over. "We praten hier al heel lang over met de FIA. We kennen de regels. Volgens mij komen we hier niet mee in de problemen. Ik vertrouw er echt op dat het binnen het technisch reglement past."

De FIA zou ook kunnen vallen over de veiligheid van de coureur - die heeft immers een bewegend stuur in zijn handen - maar volgens Hamilton heeft hij daar geen last van.

"Nee, het leidt zeker niet af", aldus de wereldkampioen. "Ik heb er verder nog niet heel veel mee gereden, dus ik weet nog niet hoeveel effect het heeft. Maar het is mooi dat ons team zulke slimme mensen in dienst heeft."

Donderdag wordt er tot 18.00 uur getest in Barcelona. Volgende week zijn de laatste drie testdagen in Barcelona. De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen is op 15 maart in Australië en op 3 mei wordt de GP van Nederland verreden.