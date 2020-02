Lewis Hamilton heeft donderdag tijdens de ochtendsessie van de tweede Formule 1-testdag de aandacht op zich gevestigd met een technische vondst. Het was bijzaak dat de wereldkampioen van Mercedes veruit de meeste rondes reed.

Hamilton viel in Barcelona op door het stuur af en toe wat naar zich toe te trekken en niet veel later weer terug te duwen. Het had invloed op de stand van zijn wielen en daarmee waarschijnlijk ook op zijn topsnelheid.

Het is nog niet helemaal zeker of autosportbond FIA de noviteit goedkeurt, al verwacht Mercedes zelf geen problemen, zo liet het topteam later op donderdag weten bij een persmoment.

Net als op de eerste testdag was Mercedes donderdag erg productief. Hamilton kwam in de ochtendsessie tot 106 rondes en was de enige coureur die de grens van honderd slechtte.

De snelste tijd werd geklokt door Sergio Pérez van Racing Point, die rondging in 1.17,347. Ook Renault-rijder Daniel Ricciardo (1.17,749) dook onder de 1 minuut 18. Tijden zeggen echter nog heel weinig op Circuit de Barcelona-Catalunya.

Geen Max Verstappen op donderdag

Namens Red Bull Racing verschijnt Alexander Albon de hele dag op de baan. Max Verstappen was woensdag aan de beurt. Vrijdag wisselen de coureurs elkaar af in de RB16.

Mercedes, Ferrari en Renault zijn de teams die donderdagmiddag met een andere coureur op het circuit verschijnen in Spanje. Hamilton, Charles Leclerc en Ricciardo worden afgelost door Valtteri Bottas, Sebastian Vettel en Esteban Ocon.

Volgende week staat van woensdag tot en met vrijdag de tweede en laatste serie testdagen op het programma. De eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen is op 15 maart op het Albert Park Street Circuit in Australië.