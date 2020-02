Christian Horner kijkt positief terug op de openingsdag van de Formule 1-wintertests in Barcelona. Volgens de teambaas van Red Bull Racing hebben zijn technici veel minpuntjes van de auto Max Verstappen van 2019 aan kunnen pakken voor de wagen van 2020.

"De eerste feedback van Max was erg positief", zei Horner donderdag het Circuit de Catalunya. "We hebben 168 ronden gedraaid in de RB16. Zoveel hebben we er nog nooit gereden op de openingsdag van de voorbereiding."

Volgens de Red Bull-teambaas was zijn Nederlandse coureur bijna uitgeput. "Niet vreemd, hij heeft bijna drie Grand Prix-afstanden gereden. We hebben alles gedaan wat we wilden doen."

Horner vertelde dat zijn designteam erin is geslaagd om de zwaktes van de RB15 op te lossen. "We wilden vooral wat stabiliteitsproblemen van die auto aanpakken. Ik denk dat we dat goed hebben gedaan", stelde de Brit tevreden vast.

Eerste races door kortere wintertests minder voorspelbaar

Het aantal testdagen is dit jaar teruggebracht van acht naar zes, waardoor Verstappen maar drie hele dagen heeft om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. "Dat is natuurlijk bijna niets", zei Horner. "Maar het voordeel van minder testen is dat zeker de openingsraces minder voorspelbaar zijn. Dus je zou kunnen zeggen dat er nog wel wat vanaf kan. Al hebben de meer ervaren rijders dan wel echt een voordeel."

Terwijl Verstappen woensdag de meeste ronden reed, noteerde Lewis Hamilton de snelste tijd. Maar voor de testdagen is de regel dat rondetijden nog weinig zeggen. Toch had de Britse teambaas stiekem al even naar de concurrentie gekeken. Hij zag vooral een sterk Mercedes.

"Maar dat was te verwachten. Zij zijn de benchmark", oordeelde Horner. "Van Ferrari heb ik nog niet echt een beeld. Racing Point zag er ook goed uit, maar het blijft echt lastig om te zien waar iedereen mee bezig is. Dus we kijken nog maar niet te veel naar de tijden."

'Drie Honda-motoren moet genoeg zijn'

De vele kilometers op de openingsdag toonden aan dat motorleverancier Honda de betrouwbaarheid op orde heeft. Horner denkt dat zijn coureurs dit jaar geen extra motor buiten de reglementair toegestaan drie krachtbronnen nodig hebben.

"We hebben in ieder geval geen motorwissels in gedachten. Zeker als China definitief niet doorgaat, maakt dat ons leven iets makkelijker. Dat is toch weer een race minder."

Naast de vanwege het coronavirus al uitgestelde Grand Prix van China is het de vraag of het debuut van Vietnam op de Formule 1-kalender doorgaat. Die GP op 5 april is nu de race voorafgaand aan de Grand Prix van Nederland. "Voorlopig staan de lichten voor Vietnam nog op groen", zei Horner. "Maar we wachten het af. Het containerschip waar onze spullen op staan, is in ieder geval onderweg."

Horner weet niet of GP China verplaatst moet worden

Voor China wordt nog een plaatsje gezocht op de kalender. De teambaas van Verstappen weet nog niet of hij de race in Sjanghai graag terug ziet keren op de kalender. "Als we achter staan in de titelstrijd, zou het wel goed zijn", sloot hij lachend af. "Maar als we aan kop gaan heb ik liever niet zo veel races meer."

Vrijdag komt Verstappen weer in actie in Barcelona. Volgende week zijn de laatste drie testdagen in Barcelona. De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen is op 15 maart in Australië en op 3 mei wordt de GP van Nederland verreden.