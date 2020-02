Het circuit van Zandvoort is 2,5 maand voor de Nederlandse Grand Prix klaar voor gebruik. Alles is geasfalteerd, wat betekent dat de verbouwing aan de baan afgerond is.

"Het circuit is klaar. Er moet nog een aantal hekken geplaatst worden, maar het allerbelangrijkste is de lay-out. De laatste laag asfalt ligt", zegt directeur Robert van Overdijk tegen Ziggo Sport bij de Formule 1-testdagen in Barcelona.

"Een jaar geleden stond ik hier ook. Toen liepen er allerlei gesprekken en wisten we eigenlijk nog van niks. We zijn nu een jaar verder en we hebben een verbouwd circuit."

Sinds de start van de verbouwing waren de ogen vooral gericht op de Arie Luyendijkbocht, de grote kombocht die van het start-finishgedeelte een langer stuk moet maken waarop vol gas gereden kan worden. Ook de Hugenholtzbocht is in een komvorm aangelegd.

Volgens Van Overdijk is met de afronding van de werkzaamheden aan het circuit een grote horde genomen. "We hebben nu een heel belangrijk vinkje gezet. Het evenement komt met rasse schreden dichterbij en er is zóveel belangstelling van de internationale media."

De Nederlandse Grand Prix is voor het eerst sinds 1985 weer onderdeel van de Formule 1-kalender. De race op Zandvoort wordt op 3 mei verreden.