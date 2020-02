Formule 1 ·

Nog 2 uur en 47 min - Red Bull-coureur Alex Albon zou last van zijn schouders hebben gekregen tijdens zijn eerste rondes in de RB16. Hij is met zijn 1.86 meter ook een van de langere coureurs op de grid. Verstappen en Albon rijden in dezelfde auto, dus iedere dag moet de auto op de lengte van de coureur worden aangepast.