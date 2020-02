In tegenstelling tot de wintertests van vorig jaar was Ferrari op de eerste dag van 2020 niet direct snel. Volgens Charles Leclerc heeft zijn team de aanpak veranderd en ligt de focus nog niet op de rondetijden.

Leclerc werd woensdagochtend om 6.45 uur uit zijn bed gebeld. Hij moest zijn teamgenoot Sebastian Vettel vervangen, die niet helemaal fit was. "Dat was aan de late kant, maar uiteindelijk leverde het geen problemen op", zei de Monegask over zijn plotselinge invalbeurt.

"Het was alleen voor de monteurs lastig, want ze moesten de pedalen in de auto anders afstellen. Dat is altijd even een klusje", legde Leclerc uit op een persconferentie van team op het Circuit de Catalunya in Barcelona. "Maar we hebben hetzelfde plan uitgevoerd. Er stond alleen een andere naam op de auto."

Dat plan was anders dan vorig seizoen, toen Ferrari bij de testdagen direct bovenaan de tijdenlijsten te vinden was. "Toen gingen de tests geweldig, maar ging het in de eerste race iets minder", blikte de 22-jarige coureur terug. "We hebben daar van geleerd, nu focussen we ons meer op onszelf."

Woensdag reed Leclerc slechts de elfde tijd van de vijftien coureurs die in actie kwamen. Met 1.18,289 was hij bijna 1,3 seconden langzamer dan de snelste tijd van Lewis Hamilton in de Mercedes. "We wilden vooral de auto zo goed mogelijk leren kennen", legde de Monegask uit. "We gaan ons later wel richten op de snelheid."

Leclerc reed op de eerste testdag 131 ronden. (Foto: Pro Shots)

Ferrari wilde meer flexibiliteit in de afstellingen

Ferrari heeft volgens de tweevoudig Grand Prix-winnaar vooral geprobeerd om de auto meer ruimte in de afstelling te geven. De voorganger van de SF1000 werd vorig jaar door Vettel de Rubik's Cube genoemd, omdat de auto berucht was om zijn ingewikkelde afstelling. Het was dan ook lastig om beide coureurs zich goed te laten voelen in de SF90.

"Ze hebben afgelopen jaar al mijn commentaar aangehoord", verklaarde Leclerc. "Ze weten nu wat ik nodig heb en hoe ik het beste kan presteren."

"De engineers hebben geprobeerd genoeg flexibiliteit in de auto te krijgen zodat ik een afstelling kan vinden die bij me past. Ik denk dat dat het grootste verschil zal zijn met vorig jaar, een echte stap vooruit."

'Volgens de cijfers hebben we meer neerwaartse kracht'

De auto van 2019 ging heel snel in een rechte lijn, maar had het door een gebrek aan neerwaartse kracht lastig in de bochten. Het was daarom belangrijk om te zorgen dat de nieuwe auto steviger op het asfalt wordt gedrukt. Leclerc denkt dat Ferrari daarin is geslaagd.

"Als ik naar de data kijk, hebben we meer neerwaartse kracht. De auto voelde goed in de bochten, al blijft het moeilijk om de auto's met elkaar te vergelijken", zei Leclerc.

Om een beter beeld te krijgen moet het toch al fraaie weer in Barcelona, zonnig en rond de 16 graden, verder verbeteren, vond de Ferrari-coureur. "De baan is nu gewoon nog te koud. Het is onmogelijk om de goede temperatuur in de banden te krijgen."

Donderdagochtend om 9.00 uur gaan de wintertests verder met wederom Leclerc in de Ferrari. Na de middagpauze neemt, mits hersteld, Vettel het stuur over. Vrijdag is de laatste dag van de eerste testdriedaagse. Volgende week zijn de laatste drie testdagen in Barcelona. De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen is op 15 maart in Australië.