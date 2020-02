Max Verstappen is zeer tevreden over de eerste testdag met zijn nieuwe Red Bull RB16 in Barcelona. De Nederlander kwam woensdag bij de opening van de wintertests van de Formule 1 tot 168 ronden.

"Het was echt een goede dag", blikte Verstappen direct na afloop tevreden terug. "De auto werkt erg goed, net als de motor. De betrouwbaarheid van de auto lijkt echt goed. Dit is wat je wil zien op de eerste dag."

Verstappen deed op het circuit Circuit de Catalunya vooral racesimulaties en klokte een 1.17,516 als snelste rondetijd. Lewis Hamilton was met 1.16,987 de snelste.

Maar het ging Verstappen nog niet om rondetijden. "We willen vooral de auto leren kennen en dingen uitproberen. Data vergaren en kijken of we dingen kunnen verbeteren. Ik ben erg blij met hoe dat gegaan is", stelde hij glimlachend vast.

Prima dag om de auto te leren kennen

Voor Verstappen was het de de zevende keer dat hij een nieuwe Formule 1-auto moest leren kennen. Met bijna 800 afgelegde kilometers kwam hij daar woensdag ruimschoots aan toe. "Elk jaar is de auto natuurlijk anders. Dus het was een prima dag om goed kennis te maken."

De Limburger kende geen volledig vlekkeloze dag, want hij stond twee keer achterstevoren met de RB16. "Ik raakte een keer het grind in bocht 13, daarom spinde ik. Daarna verloor ik hem een keer in dezelfde bocht. Die dingen kunnen gebeuren", zei hij schouderophalend.

Verstappen heeft donderdag een dag vrijaf. Teamgenoot Alexander Albon bestuurt dan de RB16. Verstappen is wel toe aan een beetje rust, vond hij. "Het was een lange dag. Het was voor het eerst dat ik weer langdurig in de auto zat, dus mijn nek is nu een beetje stijf."

Donderdag en vrijdag gaan de coureurs om 9.00 uur weer de baan op. Volgende week zijn de laatste drie testdagen in Barcelona. De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen is op 15 maart in Australië.