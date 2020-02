Max Verstappen is voortvarend aan de wintertests van de Formule 1 in Barcelona begonnen. Alleen Mercedes reed woensdag meer rondes dan de coureur van Red Bull Racing.

Verstappen reed 168 rondes op het Circuit de Catalunya en noteerde 1.17,516 als snelste rondetijd. Alleen het Mercedes-duo Lewis Hamilton (1.16,987) en Valtteri Bottas (1.17,313) en Sergio Pérez van Racing Point (1.17,375) waren sneller dan de Limburger, die voornamelijk racesimulaties reed.

Dat Verstappen behoorlijk tempo maakte met de nieuwe RB16, was ook te merken aan twee spins. De eerste keer gleed de Limburger achterstevoren omdat hij met een wiel de grindbak aantikte. De tweede keer omdat de achterkant uitbrak en hij dat niet op tijd kon opvangen. Zulke kleine foutjes horen bij een testdag, de auto liep geen schade op.

Het team van Mercedes deed het qua kilometers iets beter dan Red Bull. Valtteri Bottas ging in de ochtend 79 keer over het Circuit de Catalunya. In de middag nam regerend wereldkampioen Lewis Hamilton het stuur over. De Brit plakte er 94 aan vast, waarmee het totaal op 173 kwam.

Rondetijden eerste testdag Formule 1 1. Hamilton (Mercedes) 1.16,976 (94 rondes)

2. Bottas (Mercedes) 1.17,313 (79 rondes)

3. Pérez (Racing Point) 1.17,375 (58 rondes)

4. Verstappen (Red Bull) 1.17,516 (168 rondes)

5. Kvyat (AlphaTauri) 1.17,698 (116 rondes)

6. Sainz (McLaren) 1.17,842 (161 rondes)

7. Ricciardo (Renault) 1.17,873 (56 rondes)

8. Ocon (Renault) 1.18,004 (62 rondes)

9. Russell (Williams) 1.18,168 (73 rondes)

10. Stroll (Racing Point) 1.18,282 (52 rondes)

11. Leclerc (Ferrari) 1.18,289 (132 rondes)

12. Latifi (Williams) 1.18,382 (63 rondes)

13. Kubica (Alfa Romeo) 1.18,386 (59 rondes)

14. Magnussen (Haas) 1.18,466 (106 rondes)

15. Giovinazzi (Alfa Romeo) 1.20,096 (79 rondes)

Verkouden Vettel vervangen door Leclerc

Bij Ferrari veranderde de planning voordat om 9.00 uur de lichten van de pitstraat op groen gingen. Sebastian Vettel had last van een verkoudheid en wisselde van dag met Charles Leclerc, die eigenlijk donderdag pas in de SF1000 zou plaatsnemen.

Ferrari stond iets meer in de pitbox dan Mercedes en Red Bull en kwam tot 132 ronden en noteerde slechts de elfde rondetijd. De renstal wekte desondanks niet de indruk dat er grote problemen zijn met de nieuwe auto.

George Russell zorgde voor een fraai moment voor zijn Williams-team door om 9.00 uur als eerste de pitstraat uit te rijden. Vorig jaar miste het geplaagde team nog de eerste twee testdagen omdat de auto niet op tijd klaar was. Nu waren ze als eerste op de baan.

Verstappen in gesprek met de Red Bull-technici. (Foto: Pro Shots)

Teams tonen betrouwbaarheid

Toen om 13.00 uur de lunchpauze aanbrak had Verstappen er al 91 ronden opzitten, wat het meeste was van alle teams. Alle nieuwe auto's reden in de ochtendsessie minimaal 50 ronden, een bewijs van de betrouwbaarheid van de hedendaagse Formule 1-auto's en motoren. Er waren geen rode vlag-situaties vanwege stilvallende auto's of crashes.

Donderdag en vrijdag gaan de coureurs om 9.00 uur weer de baan op. Volgende week zijn de laatste drie testdagen in Barcelona. De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen is op 15 maart in Australië.