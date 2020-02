Op Circuit de Barcelona-Catalunya staat donderdag de tweede Formule 1-testdag op het programma. Bekijk hier welke coureurs in actie komen op het Spaanse circuit.

19 februari Red Bull Racing - Alexander Albon

Mercedes - Nog niet bekend

Ferrari - Charles Leclerc en Sebastian Vettel

McLaren - Lando Norris

Renault - Daniel Ricciardo en Esteban Ocon

AlphaTauri - Pierre Gasly

Racing Point - Sergio Pérez

Alfa Romeo - Kimi Räikkönen

Haas F1 - Romain Grosjean

Williams - George Russell

De coureurs verschijnen tussen 9.00 en 18.00 uur op de baan, met een lunchpauze van 13.00 tot 14.00 uur. Vrijdag staat derde en laatste testdag van deze week op het programma.

Volgende week wordt er opnieuw van woensdag tot en met vrijdag getest in Barcelona, waar de coureurs zich voorbereiden op de eerste Grand Prix van het seizoen (15 maart in Australië).

Woensdag tijdens de eerste testdag was Lewis Hamilton het snelst in Barcelona. Max Verstappen klokte de vierde tijd en was de productiefste coureur.