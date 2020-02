George Russell reed woensdagmorgen bij de start van de Formule 1-wintertests in Barcelona als eerste met zijn Williams de pitstraat uit. Het was een psychologische overwinning voor Williams, nadat het Britse team in 2019 de eerste twee testdagen moest missen, omdat de auto niet op tijd klaar was.

"Op dit moment vorig jaar lag de auto nog in stukken", blikte Russel terug op zijn debuut voor Williams. "Met dat in het achterhoofd was het een belangrijk moment voor ons om als eerste naar buiten te rijden. Iedereen heeft dag en nacht gewerkt in de fabriek en zag nu onze auto als eerste in beeld."

De FW42 waarmee Russell zijn eerste seizoen in de Formule 1 reed, was mede door de valse start zeker geen succesnummer. De 22-jarige Engelsman eindigde als laatste in de WK-stand, op één punt van teamgenoot Robert Kubica. De eerste meters met de FW43 stemden hem positief.

"Het is zeker een verbetering ten opzichte van vorig jaar. De auto voelt veel beter om mee te rijden", oordeelde hij na 73 ronden op het Circuit de Catalunya. "In de loop van de tests moeten we kijken hoe die zich verhoudt tot de concurrentie."

De bouwkwaliteit van de auto is van een veel hogere standaard dan in 2019, viel Russell op. "Alles past goed. De auto ziet er beter uit. Dus het was een heel positieve morgen."

'Meer uit de auto halen en meer uit mezelf'

De Formule 2-kampioen van 2018 staat onder contract bij Mercedes, dat hem twee seizoenen ervaring laat opdoen bij Williams. Of dat lukt, bekijkt hij van race tot race.

"Ik leer elke keer weer bij. Ik was vorig jaar in Abu Dhabi een betere coureur dan ik in Melbourne was en deze keer in Melbourne ben ik weer beter dan ik in Abu Dhabi was", stelde Russell, die duidelijke doelen voor zichzelf stelt. "Ik wil simpelweg meer uit de auto halen en meer uit mezelf. Daar richt ik me nu op. En de omstandigheden zijn daar nu beter voor dan vorig jaar."

De Williams wordt woensdagmiddag bestuurd door de nieuwe teamgenoot van Russell, de Canadese debutant Nicholas Latifi.

De eerste testweek duurt nog tot en met vrijdag en volgende week zijn de laatste drie testdagen in Barcelona. De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen is op 15 maart in Australië.