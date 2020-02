Max Verstappen en Red Bull Racing zijn op de openingsdag van de Formule 1-wintertests in Barcelona direct goed uit de startblokken gekomen. De Nederlander reed woensdagochtend in zijn RB16 ogenschijnlijk probleemloos 91 ronden en dat was het meest van iedereen.

Hoewel Verstappen de nieuwe Red Bull voorafgaand aan de testdagen al even had geprobeerd op het circuit van Silverstone, is de eerste dag op het Circuit de Catalunya in Barcelona de echte vuurdoop voor de auto en de nieuwe Honda-motor.

De vele kilometers die al zijn gedraaid, duiden niet op grote problemen. De Grand Prix van Spanje op hetzelfde circuit telde vorig seizoen 66 ronden, dus daar ging Verstappen ruim overheen.

Hoewel rondetijden zeker in de eerste week nog weinig zeggen, laat Verstappen wel zien dat de RB16 snelle tijden kan draaien. De Limburger kwam tot een 1.17,787, wat bijna gelijk was aan zijn snelste tijd in de tests van 2019.

De snelste tijd in de ochtend werd geklokt door Valtteri Bottas in de Mercedes. Hij kwam tot een 1.17,313 in de nieuwe W11. De Fin had ook een ogenschijnlijk probleemvrije ochtend en reed 75 ronden. Woensdagmiddag zit wereldkampioen Lewis Hamilton in de auto.

Bottas klokte zijn tijd op de zogeheten C3-band, die één compound zachter (en dus sneller) is dan de C2-band waarop Verstappen zijn snelste tijd noteerde.

Zieke Vettel vervangen door Leclerc

Ferrari kwam door een wat langere fase in de pitbox tot minder kilometers. Charles Leclerc verving de zieke Sebastian Vettel en reed 64 ronden. Zijn snelste tijd was 1.18,289.

Opvallend was dat er zich bij geen enkel team grote problemen voordeden. Alle tien auto's kwamen veelvuldig op de baan en geen team legde minder dan vijftig ronden af. Het tempo ligt ook een stuk hoger. In 2019 reed Vettel in de Ferrari met een 1.18,161 de snelste tijd. Daar dook Bottas ruim acht tienden van een seconde onder.

De middagsessie van de eerste testdag begint woensdag om 14.00 uur en dan komt Verstappen opnieuw in actie. De eerste testweek duurt nog tot en met vrijdag en volgende week zijn de laatste drie testdagen in Barcelona. De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen is op 15 maart in Australië.