Heb je interesse in de verrichtingen van Max Verstappen bij de testdagen van de Formule 1, maar weet je er nog te weinig van om het te kunnen volgen? In dit artikel beantwoorden we aantal echte dummies-vragen.

De speciale testdagen zijn er vooral om de rijkere teams te beteugelen

In de Formule 1 draait veel om geld. Er zijn teams die een groot budget hebben en teams die het met minder moeten doen. Om de rijke teams niet een te groot voordeel te geven, is het aantal testmomenten beperkt. Als de Formule 1 dit vrij zou laten, gaan de rijke teams zelf circuits afhuren (Ferrari heeft zelfs een eigen circuit) en wordt de voorsprong die ze al hebben groter en groter en groter. Terwijl de organisatie juist een veld wil dat aan elkaar gewaagd is.

Met vaste testdagen waaraan alle teams mogen deelnemen blijft dit controleerbaar en zijn de kosten ook beheersbaar. Aan de zes testdagen voor het seizoen hebben de teams genoeg om hun auto te leren kennen. Door het seizoen heen mag er (bijna) niet getest worden en moeten de teams het doen met de vrije trainingen tijdens de Grands Prix.

De teams hebben peperdure simulators

Om dit gebrek aan echte kilometers op de baan op te lossen hebben staat in Formule 1-fabriek een hoogwaardige simulator waarin de coureurs ongelimiteerd rondjes kunnen rijden. Dit benadert de werkelijkheid zo dicht dat teams met de simulator hun afstelling voor een bepaald circuit al grotendeels kunnen bepalen.

Dit is uiteraard een kostenbesparing (rijden op het circuit is altijd duurder), maar we praten nog altijd over simulators van minimaal een miljoen euro. Dat is dan compleet met echte bewegende auto waarin de coureurs zitten achter een enorm beeldscherm.

27 Video Max Verstappen in actie tijdens eerste testdag Formule 1

De testdagen zijn zwaar voor de coureurs

Op het eerste gezicht lijkt het misschien alsof de coureurs niet zo hard hoeven te werken achter het stuur, maar dat is een misvatting.

In de eerste plaats gaan de auto's zo snel door de bochten dat er zware g-krachten optreden. Als de coureur een snelle bocht naar links pakt, wordt zijn lichaam naar rechts gedrukt. Dit moet worden opgevangen met spierkracht, en dan met name door de nek. Het lichaam zit met een zespuntsgordel vastgesnoerd en kan geen kant op. Het hoofd kan vrij bewegen en kan met een ongetrainde nek veel bewegingen maken.

Dit gebeurt niet alleen in de bochten, maar ook tijdens het remmen en het accelereren. Coureurs met een ongetrainde nek houden het doorgaans niet lang vol. Om dit ronden lang te kunnen doen, vaak in de hitte terwijl ze ook geconcentreerd moeten blijven, zijn de coureurs afgetrainde topsporters. Met een bierbuik en een slechte conditie kun je absoluut geen Formule 1-coureur zijn. Laat staan dat je ruim honderd rondjes kunt rijden op een lange testdag.

De coureurs zijn stuk voor stuk afgetrainde topsporters (Foto: Pro Shots)

Een snelle coureur met een langzame auto kan (vrijwel zeker) niet winnen

Om Formule 1 goed te kunnen begrijpen moet je eerst beseffen dat het een teamsport is. De coureurs spelen een belangrijke rol, maar die heeft de ontwerper van de auto ook, net als mannen en vrouwen die de strategische beslissingen nemen.

Formule 1-teams maken de auto en de coureurs rijden er in. Daarom kan Lewis Hamilton niet winnen zonder de kracht van zijn Mercedes-team en is George Russell vrijwel kansloos voor podiumplaatsen omdat hij in de langzame Williams rijdt.

Toch is er een los rijderskampioenschap voor de coureurs en een kampioenschap voor de teams. De bazen van de teams zijn vaak pas echt tevreden als die allebei worden gewonnen, zoals Mercedes afgelopen seizoen deed (en het seizoen daarvoor, en het het seizoen daarvoor en het seizoen daarvoor, etc.).

De coureur speelt dus wel een bepalende rol en is het belangrijkste lid van een team, maar het blijft nog steeds een collectieve prestatie (of collectief falen). Mocht een coureur echt te langzaam zijn of steeds crashen, kan hij wel op zoek naar een andere werkgever. Maar uiteindelijk geldt dit voor alle teamleden als ze fouten maken of hun werk niet goed doen.

De testdagen zijn in Barcelona om het goede weer

Twee jaar geleden sneeuwde het even tijdens de testdagen in Barcelona, maar normaal gesproken heeft dit circuit alles wat de Formule 1 nodig heeft voor wintertests.

Het klimaat is goed. De kosten om er te komen zijn voor iedereen behapbaar. Het circuit is gevarieerd, met veel verschillende bochten en ook een lang recht stuk. De faciliteiten zijn in orde. Dat zijn kort samengevat de hoofdredenen waarom de testdagen tegenwoordig altijd in Barcelona zijn. En bijvoorbeeld niet in het Engelse Silverstone (te grote kans op regen) of Abu Dhabi (te duur).

Valtteri Bottas in actie tijdens de eerste testdag in Barcelona. (Foto: Pro Shots)

Teams en coureurs willen vooral de auto leren kennen

Hoewel de Formule 1-teams de auto zelf bouwen, is het toch de vraag of alles wat ze bedacht hebben ook echt werkt. Daarom worden de vele honderden kilometers afgelegd tijdens de wintertest.

Daarnaast willen de coureurs vertrouwd raken met hun nieuwe machine. Als dat vertrouwen er niet is, kunnen ze niet op de limiet rijden. Daarom moeten ze weten hoe een auto reageert onder alle omstandigheden.

Uiteraard is het ook al een voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daarom worden er allerlei verschillende afstellingen getest en moet worden gekeken hoe de auto's met de verschillende soorten banden omgaan.

Rondetijden zeggen niet alles, maar wel iets

De snelste auto tijdens de wintertests is niet altijd de snelste auto tijdens de eerste race. Dat komt omdat de teams niet allemaal met dezelfde hoeveelheid benzine rijden. Benzine is gewicht en hoe meer gewicht, hoe langzamer een auto is.

Als Mercedes bijvoorbeeld hun snelste tijd neerzet met een halfvolle tank benzine en Ferrari met een bijna lege, dan lijkt de Ferrari sneller. Later kan dan blijken dat Mercedes niet het achterste van de tong heeft laten zien, als ze tijdens de eerste kwalificatie allemaal met weinig benzine rijden.

De wintertests zijn buiten de voorbereiding ook een spelletje poker tussen de teams. Ze willen hun concurrenten niet wijzer maken dan nodig, dus teams gaan niet altijd voluit. Zeker niet als de auto heel goed is. Het komt regelmatig voor dat coureurs hun snelle ronde vlak voor de finishlijn afbreken om het ware tempo geheim te houden. Daarom worden de verhoudingen pas echt duidelijk tijdens de eerste kwalificatie. Die is zaterdag 14 maart bij de eerste Grand Prix van het seizoen in Melbourne.