Max Verstappen heeft in zijn nieuwe contract bij Red Bull Racing ontsnappingsclausules laten opnemen, zo bevestigt topman Helmut Marko van het Oostenrijkse team. De Nederlander kan bijvoorbeeld vertrekken als de motor niet naar behoren functioneert.

"Er zijn een paar ontsnappingsclausules. Maar zolang de motor competitief is, moet hij bij ons blijven", zegt Marko woensdag in gesprek met Bild. "De maximale afstand tussen onze motor en de beste motor in het veld mag twee tienden van een seconde zijn."

De 76-jarige Oostenrijker laat zich verder niet uit over de details van de clausules die in het contract van Verstappen staan. Zo is niet bekend op welke manier en na hoeveel races definitief wordt bepaald of de motor wel of niet competitief genoeg is.

Het contract van Verstappen bij Red Bull zou eind dit jaar aflopen, maar de 22-jarige Nederlander verlengde de verbintenis begin januari tot en met 2023. Marko erkent dat Verstappen bij Red Bull de duidelijke nummer één is.

"Dat is logisch, want Alexander Albon mist nog de routine die Verstappen wel heeft. Dat betekent overigens niet dat we Albon verwaarlozen. We verwachten dat hij dit seizoen nog significante groei laat zien", aldus Marko.

Verstappen is op dit moment bezig aan de eerste testdag in Barcelona, waar hij voor het eerst rondjes rijdt met de RB16. Donderdag is het de beurt aan Albon en vrijdag wordt de beschikbare tijd verdeeld onder de twee coureurs. Verstappen rijdt dan in de ochtenduren en Albon in de middag.