De Grand Prix van Vietnam gaat volgens de organisatie en lokale overheden gewoon door op de geplande datum. Door de uitbraak van het coronavirus 2019-nCoV wordt getwijfeld of de stratenrace in hoofdstad Hanoi doorgang kan vinden op 5 april.

Eerder werd de Grand Prix van China op 19 april al wel afgelast vanwege het virus. De FIA hoopt nog een nieuwe datum voor het evenement te vinden, wanneer het gevaar voor de besmettelijke ziekte is geweken.

Het coronavirus eiste inmiddels ruim achttienhonderd dodelijke slachtoffers, van wie het merendeel in China. Diverse andere sportevenementen in China en omliggende landen werden afgelast of uitgesteld.

"De Formule 1-race zal niet uitgesteld hoeven te worden", zegt Tran Trung Hieu, vicedirecteur van het toerismedepartement van Hanoi, tegen persbureau AFP.

Het wordt de eerste keer dat de Formule 1 Vietnam aandoet. "Het is een sportevenement met grote impact op het land", benadrukt Tran. "We zullen waar nodig maatregelen blijven treffen om de gezondheid van iedereen te kunnen garanderen."

Vietnamees dorp in quarantaine na besmettingen

In Vietnam is bij zestien mensen officieel vastgesteld dat ze met het virus besmet zijn. De overheid van het land in Zuidoost-Azië heeft tal van maatregelen getroffen om het risico op verdere verspreiding te verkleinen.

Zes van de zestien vastgestelde coronabesmettingen zijn afkomstig uit het dorp Son Loi, zo'n 40 kilometer ten noorden van Hanoi. De omgeving van het dorp, waarin zo'n tienduizend mensen wonen, wordt sinds vorige week in quarantaine gehouden.

Daarnaast is al het vliegverkeer van en naar China stilgelegd en krijgen Chinezen en mensen die recent in dat land geweest zijn voorlopig geen visum om naar Vietnam te reizen.

In Hanoi zijn bouwvakkers al begonnen met het bouwen van tribunes voor de Formule 1-race.