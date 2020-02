Max Verstappen komt woensdag direct in actie op de eerste dag van de testweek in Barcelona, zo is dinsdag bekend geworden. Dat betekent dat de Nederlander van Red Bull Racing de nieuwe auto als eerste mag uitproberen.

Verstappen verschijnt woensdag tussen 9.00 tot 18.00 uur op de baan, met een pauze van 13.00 tot 14.00 uur. Zijn teamgenoot Alexander Albon neemt donderdag de honneurs waar en op vrijdag zullen de twee coureurs de beschikbare tijd verdelen.

Vrijdagochtend rijdt de 22-jarige Verstappen rondjes in zijn Red Bull en in de middag is het weer de beurt aan de één jaar oudere Albon. De Thai nam in augustus 2019 het stoeltje bij het Oostenrijkse team over van de Fransman Pierre Gasly.

Volgende week wordt er opnieuw van woensdag tot en met vrijdag getest op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar de coureurs zich voorbereiden op de eerste Grand Prix van het seizoen (15 maart in Australië).

Het schema van die testdagen is nog niet bekend. Vorig jaar waren de eerste twee testweken van dinsdag tot en met vrijdag, wat betekent dat de teams nu twee dagen minder hebben om de nieuwe auto uit te testen.