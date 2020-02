Racing Point heeft maandag als een van de laatste teams in de Formule 1 zijn nieuwe auto getoond. Meest opvallend is de prominente vermelding van de nieuwe titelsponsor BWT.

De officiële naam van het team wordt BWT Racing Point F1 Team. Het Oostenrijkse bedrijf in watertechnologie volgt gokkantoor Sportpresa op als titelsponsor. De oude naamgever is volledig verdwenen als sponsornaam op de nieuwe auto.

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer is verheugd met de nieuwe titelsponsor. "We hebben sinds 2017 een succesvolle samenwerking met BWT. We zijn dan ook erg blij dat we hen nu ook als titelsponsor kunnen verwelkomen."

De nieuwe auto van de nummer zeven uit het constructeurskampioenschap van vorig jaar werd onthuld in Mondsee, bij het hoofdkantoor van de sponsor. Net als vorig jaar vormen de Mexicaan Sergio Pérez en de Canadees Lance Stroll het coureursduo.

Behalve de grote letters van BWT op het chassis, is er weinig veranderd aan de auto. Ten opzichte van 2019 is de neus van de RP20 iets smaller en de sidepods van de auto, waarin onder meer de koeling zit, zijn iets krapper vormgegeven dan voorheen.

Vooraanzicht van de nieuwe auto van Racng Point. (Foto: Racing Point)

Woensdag is eerste testdag van nieuw seizoen

Eerder op maandag onthulde Williams al zijn nieuwe auto. Alleen Alfa Romeo en Haas hebben dat nog niet gedaan, al gaven die teams al wel enkele foto's prijs.

Woensdag bij de eerste testdag op het circuit van Barcelona zullen die twee teams hun bolides officieel presenteren. Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 15 maart met de Grand Prix van Australië.