Max Verstappen en zijn collega's beginnen woensdag aan de voorbereiding op het Formule 1-seizoen 2020 met de wintertests in Barcelona. Wat moet je weten en waar moet je op letten?

Tijd om te testen is met een kwart afgenomen

In 2019 bestond de voorbereiding nog uit twee keer vier dagen, maar daar zijn in 2020 twee dagen van afgesnoept. In zes dagen moeten de teams zoveel mogelijk kilometers draaien en data vergaren. Een crash is daardoor extra kostbaar, net als langdurige technische problemen.

Tijden zeggen wel wat, maar lang niet alles

Vorig seizoen kwam Ferrari door snelle tijden als favoriet uit de wintertests, maar maakte die rol uiteindelijk bij lange na niet waar. De toppositie op de tijdenlijst is dus niet leidend. Het is vooral interessant om te zien welk team redelijk snelle tijden kan rijden zonder betrouwbaarheidsproblemen.

Ook is het goed om de langere 'runs' in de gaten te houden. Zeker in de tweede week rijden coureurs zo nu en dan een complete racesimulatie, wat een inkijkje geeft in hoe constant de rondetijden zijn en hoe de auto's met de banden omgaan.

Teams testen om de auto te leren kennen en data te vergaren

In de eerste plaats willen de teams natuurlijk vooral weten of hun creatie goed functioneert en heel blijft. Als dat in orde blijkt, komt het vooral aan op zoveel mogelijk data verzamelen. Dat gebeurt met een keur aan sensoren op de auto en zo nu en dan volledige rekken vol luchtmeters die op de auto worden geschroefd.

Uit deze data moet in eerste instantie blijken dat alle aerodynamische berekeningen die op de computer en in de windtunnel zijn gedaan, ook werken in de praktijk. Daarnaast willen de engineers weten hoe de auto op veranderingen reageert, om zo tot verschillende afstellingen van bijvoorbeeld de vleugels en de rijhoogte te komen.

Auto's worden volgehangen met sensoren om data te vergaren. (Foto: Pro Shots)

Voor coureurs als Verstappen is het vooral rondjes rijden

Omdat met maar één auto per team mag worden gereden, komen de coureurs de helft van de tijd niet in actie. Die tijd besteden ze aan media, training en soms een bakje koffie aan de Ramblas in Barcelona.

Als de coureur wel in de auto zit, is het vooral zaak daar zo snel mogelijk vertrouwd mee te raken. Een coureur die geen vertrouwen voelt in zijn auto, kan de limiet niet vinden. Daarnaast moet hij alle systemen leren kennen, zoals de knoppen op het stuur.

Tijdens het rijden staan de coureurs continu in contact met het team en krijgen ze allerlei opdrachten mee. Het gaat uiteindelijk om rondjes rijden, maar de coureurs hebben heel wat op de schouders. Het is ook wel handig om de nieuwe auto niet meteen in de bandenstapels te knallen. Onderdelen zijn vaak nog schaars en de tijd is beperkt.

Crashen is door de beperkte tijd en schaarse onderdelen een afrader. (Foto: Pro Shots)

Coureurs houden zich graag op de vlakte

Tijdens mediamomenten krijgen coureurs doorgaans de vraag hoe goed de auto is, terwijl ze daar eigenlijk nog niet veel over willen zeggen. Kimi Räikkönen vat het meestal samen in zijn kenmerkende "bwoah", gevolgd door: "Het is nog vroeg, we zien het in Australië wel."

Het is daarom goed om de lichaamstaal van de rijders in de gaten te houden, net als hun vergelijkingen met de auto van vorig jaar. Coureurs weten meestal wel snel of een auto goed is of niet. En ook de teambazen kunnen uit de data veel opmaken. Er wordt veel gesproken over de 'gps-data', waarmee teams het tempo van hun concurrenten kunnen volgen.

Zo valt een team soms door de mand als de coureur vlak voor de finishlijn van het gas gaat, als het niet de ware rondetijd wil prijsgeven. Het is een spelletje waarbij de teams met een goede auto hun kaarten graag tegen de borst houden en de teams waar het tegenvalt zich naar de top van de tijdenlijst bluffen. De sponsors kijken immers ook mee.

De eerste wintertest is van 19 tot en met 21 februari en de tweede test wordt van 26 tot en met 28 februari afgewerkt. De eerste Grand Prix volgt op 15 maart in het Australische Melbourne.