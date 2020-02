Williams heeft maandagochtend de auto voor komend seizoen gepresenteerd. Het Britse team gaat rijden in een wagen met een rood-wit-blauwe kleurstelling.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt al beter dan vorig jaar, toen Williams de auto niet op tijd afkreeg voor de eerste testweek in Barcelona. De renstal moest de eerste testdagen in Catalonië daardoor laten schieten.

Het bleek het begin van een teleurstellend seizoen voor Williams. Het voormalige topteam pakte slechts één punt - Robert Kubica werd tiende in de Grand Prix van Duitsland - en eindigde stijf onderaan in de WK-stand.

De 35-jarige Kubica heeft moeten plaatsmaken voor Nicholas Latifi, die vorig jaar in de Formule 2 uitkwam. De 24-jarige Canadees vormt bij Williams een duo met George Russell, wiens beste prestatie in 2019 de elfde plek in de GP van Duitsland was.

Williams is een van de laatste teams die de auto voor dit seizoen presenteert. Racing Point volgt later op maandag, waarna Alfa Romeo woensdag - bij de start van de eerste testweek - de details over de nieuwe auto wereldkundig maakt.