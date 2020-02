Scuderia AlphaTauri heeft vrijdag in het Oostenrijkse Salzburg de nieuwe Formule 1-auto gepresenteerd. Het satellietteam van Red Bull Racing, dat de afgelopen jaren als Toro Rosso op de grid stond, voerde deze winter een naamswijziging door.

Waar Toro Rosso in de afgelopen jaren voornamelijk gebruikmaakte van de Red Bull-kleuren slaat AlphaTauri een andere weg in. Het team, dat net als Red Bull is voorzien van een Honda-motor, kiest voor een blauw-wit uiterlijk.

De AT01 wordt komend jaar bestuurd door Pierre Gasly en Daniil Kvyat. Beide coureurs kwamen vorig jaar ook al uit voor de Italiaanse renstal. Toro Rosso, dat met Alexander Albon in plaats van Gasly aan het vorige seizoen begon, eindigde in 2019 als zesde in het constructeurskampioenschap.

AlphaTauri is een in 2016 opgericht modemerk van Red Bull. Met de nieuwe teamnaam wil de multinational de bekendheid daarvan vergroten. Qua samenstelling en personeel blijft het team, waar Max Verstappen in 2015 debuteerde, hetzelfde.

AlphaTauri kiest voor een blauw-witte kleurstelling. (Foto: AlphaTauri)

'Auto heeft goede resultaten laten zien in windtunnel'

De eerste foto's van de AlphaTauri laten zien dat de neus van de auto iets hoger ligt dan bij zijn voorganger, de STR14. De sidepods van de nieuwe wagen zijn iets smaller dan bij de auto uit 2019, die Toro Rosso twee podiumplaatsen opleverde.

Teambaas Franz Tost denkt dat zijn renstal met het nieuwe strijdwapen een stap vooruit gaat zetten. "De auto heeft al goede resultaten laten zien in de windtunnel", zei Tost tijdens de presentatie.

"Daarbij heeft Honda progressie geboekt met zowel de betrouwbaarheid als de snelheid. Met twee topcoureurs in onze auto’s belooft het op voorhand een mooi Formule 1-seizoen te worden."

De eerste race van het Formule 1-seizoen 2020 is op zondag 15 maart in het Australische Melbourne. Een week later staat de Grand Prix van Bahrein op het programma en de Grand Prix van Nederland is op 3 mei in Zandvoort.