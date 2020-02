Lewis Hamilton heeft vrijdag kort gereageerd op de uitspraken die Max Verstappen vorige week over hem deed. De Nederlander noemde de Brit "erg goed" en "één van de besten". "Maar hij is God niet", aldus Verstappen.

"Ik vond het grappig om te lezen", zei 35-jarige Hamilton bij de presentatie van de W11, de nieuwe auto van Mercedes. Hij wilde inhoudelijk niet ingaan op de woorden van de Limburger. "Ik sta erom bekend dat ik op de baan antwoord geef. Als mensen in de media praten, zie ik dat vaak als een teken van zwakte", zei de zesvoudig wereldkampioen."

Verstappen zei ook dat hij serieuze gooi naar de wereldtitel kan doen, maar Hamilton vertelde vrijdag dat hij de coureur van Red Bull Racing niet als zijn grootste concurrent ziet.

"Zonder enige twijfel is deze man mijn grootste rivaal", zei Hamilton, wijzend naar teamgenoot Valtteri Bottas. "Dat is voor de buitenwacht natuurlijk een leuk duel, maar voor ons tweeën zal het een flinke strijd worden."

De W11, de nieuwe auto van Mercedes. (Foto: Mercedes)

Hamilton 5 kilo lichter dan vorig jaar

Hamilton hoopt dit jaar met een zevende titel recordhouder Michael Schumacher te evenaren en heeft daarom hard getraind in de winter. Hij is nu zelfs vijf kilo lichter dan vorig jaar bij de start van het seizoen. "Dit jaar pas ik wel in mijn racestoel", lachte hij.

De Mercedes-coureur reed vrijdag enkele rondes op het circuit van Silverstone in de nieuwe auto, voor foto- en filmmateriaal van het team. Daar heeft hij lange tijd naar uitgekeken.

"Het is altijd een geweldig moment als je de nieuwe auto voor het eerst ziet. Elke keer is het weer een kunstwerk. De mannen op de fabriek hebben hard gewerkt", aldus Hamilton, die veel verwacht van de W11. "De auto is een evolutie van vorig jaar. Er zijn een hoop kleine nieuwe dingen onder het oppervlak die je niet ziet. En ik ben één van de twee gelukkigen die het mogen gaan ervaren."

Volgende week wordt meer duidelijk over de kwaliteit van de nieuwe wagen van Hamilton, want dan staat de eerste van zes testdagen op het programma in Barcelona. De eerste Grand Prix is op 15 maart in Australië.