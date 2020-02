Alfa Romeo heeft vrijdag de eerste foto's van de C39 vrijgegeven, de nieuwe auto van het team. De zwart-grijze kleurstelling is nog niet definitief, maar veel andere dingen vallen wel op.

Alfa Romeo, dat in 2018 terugkeerde in de Formule 1, reed de afgelopen jaren in een rood met witte auto. De livery van de auto die vrijdag enkele rondes reed op het circuit in het Italiaanse Fiorano, is slechts een testversie.

De grote technische veranderingen zitten vooral in het middenstuk van de auto. Zo is de luchtinlaat boven het hoofd van de coureur volledig anders vormgegeven dan vorig jaar. De tweede luchtinlaat die erachter zit, is wel gebleven.

De inlaten van de sidepods zijn vrijwel gelijk aan die van de vorige auto. De sidepods zelf, waarin vooral de koeling van de auto zit, zijn een stuk slanker vormgegeven. Ook lijkt er meer 'rake' te zijn, de mate waarin de auto voorover helt, om een groter vacuüm onder de vloer te creëren.

Voorzijde auto slanker en voorwielophanging hoger

Aan de voorzijde is de neus wat slanker geworden en zijn de gaten in de punt iets groter dan voorheen, net als de uitgang van de S-duct. Hiermee wordt een extra luchtstroom over de halo en de helm van de coureur gecreëerd.

De voorwielophanging zit in zijn geheel een stuk hoger dan in 2019, wat vooral aan de oplossing van Mercedes doet denken. Net als vorig seizoen vormen Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi het coureursduo bij Alfa Romeo.

Eerder op de dag toonde Mercedes al zijn nieuwe auto en donderdagavond zal ook AlphaTauri - het nieuwe Toro Rosso - zijn bolide onthullen. Maandag zijn Williams en Racing Point als laatste teams aan de beurt.

Woensdag is de eerste van zes testdagen op het circuit van Barcelona. De eerste race van het jaar is op 15 maart in Australië.