Mercedes heeft vrijdag zijn nieuwe auto onthuld. In de W11, die op de eerste foto's nauwelijks afwijkt van de W10, hopen titelverdediger Lewis Hamilton en Valtteri Bottas opnieuw een gooi naar de wereldtitel te doen.

Het Duitse team toonde maandag al beelden van de kleurstelling. Door de komst van sponsor INEOS heeft de bolide dit jaar enkele rode accenten.

De nieuwe auto zal vrijdag zijn eerste rondes rijden op het circuit van Silverstone, louter ten behoeve van foto- en filmmateriaal voor het team. Woensdag is de officiële start van het nieuwe Formule 1-seizoen met de eerste testdag in Barcelona.

Mercedes mikt dit jaar op de zevende constructeurstitel op rij. Met zes opeenvolgende kampioenschappen zette het team vorig jaar al een nieuw record neer. Eerder deze week presenteerden Mercedes' concurrenten Ferrari en het Red Bull Racing van Max Verstappen al hun nieuwe auto's.

De W11 van Mercedes van de zijkant gezien. (Foto: Pro Shots)

Net als Ferrari en Red Bull hogere luchtinlaten bij sidepods

De opvallendste verandering aan de W11 ten opzichte van zijn voorganger zijn de hoge luchtinlaten van de sidepods, aan weerszijden van de coureur. Hiermee heeft Mercedes de trend gevolgd die door Ferrari is ingezet en ook door Red Bull werd gevolgd.

De vorm van de sidepods is, hoewel iets krapper, verder vrijwel hetzelfde als vorig jaar, net als de neus en de vleugels. Afgelopen seizoen introduceerde Mercedes de 'echte' nieuwe auto ook pas in de tweede week van de wintertests, dus de vraag is hoeveel conclusies kunnen worden getrokken op basis van de vrijdag gepubliceerde foto's.

Behalve de drie topteams toonden ook McLaren, Renault, Haas en Alfa Romeo hun nieuwe auto's al. AlphaTauri (het nieuwe Toro Rosso) volgt vrijdagavond en Williams en Racing Point onthullen maandag als laatste hun auto's.

De eerste race van het nieuwe seizoen wordt op 15 maart in Australië verreden.