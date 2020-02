McLaren heeft donderdag de auto gepresenteerd waarmee de renstal in 2020 de aansluiting wil vinden bij de topteams in de Formule 1.

De nieuwe MCL35 wordt komend seizoen bestuurd door het duo Lando Norris en Carlos Sainz.

Het model van de Britse voormalige topformatie is in 2020 voor het laatst uitgerust met de Renault-motor. Volgend seizoen wordt de combinatie McLaren-Mercedes, waarmee het team in de jaren negentig en nul veel succes boekte, weer in ere hersteld.

McLaren pakte in de rijke historie van het team twaalf rijderstitels en acht constructeurskampioenschappen, maar de laatste zege dateert alweer van 2012. Afgelopen seizoen vond de formatie de weg omhoog en werd het team vierde in eindstand.

De McLaren MCL35 (Foto: McLaren)

Grote 'cape' onder de neus

Vooral de voorkant van de nieuwe auto valt op: de neus is nog iets smaller geworden dan vorig seizoen. De gaten in de punt van de neus zijn verdwenen. Aan de onderkant van de neus hangt wel een grote 'cape', die de rijwind naar de onderkant van de auto moet geleiden.

De bovenste armen van de voorwielophanging zitten extreem hoog aan het chassis vast, een designrichting die vooral overeenkomt met die van Mercedes.

Langgerektere sidepods, nieuwe luchtinlaat

Verder naar achteren valt een nieuwe vormgegeven luchtinlaat boven het hoofd van de coureur op. De sidepods aan de zijkant van de auto zijn wat langgerekter dan bij de MCL34. Er is wel een strakke onderlijn van de sidepods, waarmee de rijwind zoveel mogelijk naar de achterkant van de auto wordt geleid, de zogenoemde colaflesvorm. Maar daarboven loopt het wat breder uit.

De achtervleugel is bij McLaren traditioneel extreem vormgegeven met veel flapjes en vleugeltjes. Het brede middenelement van de achtervleugel heeft net als in 2019 twee rechtopstaande steunen, waartussen de uitlaat uitmondt.

Volgende week woensdag begint op het Circuit de Catalunya bij Barcelona de voorbereiding op het seizoen. De eerste race is op 15 maart in het Australische Melbourne.