Max Verstappen heeft woensdag voor het eerst in zijn nieuwe auto van Red Bull Racing gereden. Op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië maakte hij zijn eerste kilometers, die vooral bedoeld waren voor het schieten van beeldmateriaal.

De RB16 werd eerder op de woensdag gepresenteerd. In vergelijking met vorig jaar zijn onder meer de luchtgeleider onder de neus, de neus zelf en de sidepods anders.

"Ik ben heel positief. Het is belangrijk om alles al te testen voordat we naar Barcelona gaan", zei Verstappen nadat hij zijn rondjes op Silverstone achter de rug had.

In Barcelona staan volgende week de eerste testdagen op het programma. Een week later wordt opnieuw getest op Circuit de Catalunya. De eerste Grand Prix is op 15 maart in Australië.

