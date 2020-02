Renault heeft woensdag als vierde Formule 1-team beelden van de auto voor het nieuwe seizoen getoond. Er is nog wel veel onduidelijk over het uiterlijk, want het Franse team heeft de bolide nog niet af.

Het Renault-team en de media waren bijeen op de Champs-Élysées in Parijs, maar de auto was er niet. Via sociale media werden slechts vier beelden gedeeld van de RS20, die op de foto's zwart is.

Het is niet duidelijk of de kleurstelling definitief is. Mocht de auto zwart blijven, dan is dat een verandering ten opzichte van vorig jaar. In 2019 was de wagen geel-zwart.

Verder heeft de auto zeer waarschijnlijk een nieuwe neus. Bij de auto van vorig seizoen was de neus het grote probleem, waardoor goede prestaties uitbleven. Andere (grote) verschillen met de bolide van vorig jaar zijn nog niet zichtbaar.

Auto voor het eerst getoond bij tests

De auto van Renault zal volgende week pas voor het eerst echt te zien zijn, wanneer in Barcelona de eerste testdagen op het programma staan. De coureurs maken dan van woensdag tot en met vrijdag hun eerste kilometers.

Renault wordt in 2020 vertegenwoordigd door coureurs Esteban Ocon - hij is de vervanger van Nico Hülkenberg - en Daniel Ricciardo. De renstal hoopt het gat met de topteams zo klein mogelijk te maken.

Eerder op woensdag presenteerde het Red Bull Racing van Max Verstappen al de auto voor het komende Formule 1-seizoen. Ook Ferrari en Haas F1 hebben hun bolide onthuld. Mercedes toonde slechts de kleurstelling.

Renault heeft de auto voor het nieuwe Formule 1-seizoen nog niet af. (Foto: Renault F1 Team)

Op beelden die werden vrijgegeven, is de auto zwart van kleur. (Foto: Renault F1 Team)

Het is niet duidelijk of de kleurstelling definitief is. (Foto: Renault F1 Team)