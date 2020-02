Ferrari zet voorlopig niet in op een eventuele komst van Mercedes-coureur Lewis Hamilton volgend seizoen. Volgens teambaas Mattia Binotto heeft Sebastian Vettel ook voor 2021 de voorkeur bij de Italiaanse renstal.

De 32-jarige Vettel en de drie jaar oudere Hamilton beschikken over een aflopend contract bij hun team en aan het einde van het afgelopen seizoen kwamen er geruchten over een eventuele overgang van de Brit naar Ferrari in 2021.

"Vettel is nog steeds onze eerste keuze", reageerde Binotto dinsdagavond bij de presentatie van de nieuwe Ferrari-auto op de vraag of Hamilton een optie is voor 2021. "We zijn met hem aan het overleggen en dat blijven we doen. Hij heeft wel degelijk de voorkeur boven Hamilton."

Binotto wilde een eventuele komst van de regerend wereldkampioen overigens niet volledig uitsluiten. "Maar het is niet iets wat we op dit moment overwegen. We focussen ons op onze eigen coureurs, dat heb ik al eerder aangegeven."

Vettels jongere teamgenoot Charles Leclerc (22) tekende deze winter al een nieuw contract, dat hem tot eind 2024 aan de Italiaanse renstal bindt.

Vettel: 'Genoeg tijd om naar toekomst te kijken'

Vettel, die sinds 2015 voor Ferrari rijdt, wilde zich op de presentatie in Italië nog niet druk maken over zijn positie van volgend jaar en de eventuele overgang van Hamilton naar Ferrari.

"Als je het vergelijkt met drie jaar geleden, toen had ik pas in augustus een nieuw contract. Dus ik denk niet dat er veel verandert", zei de Duitser. "Op een gegeven moment moet je naar de toekomst gaan kijken, maar ik denk dat we genoeg tijd hebben voordat we dat gaan doen."

De Formule 1 begint volgende week woensdag op het Circuit de Catalunya in Barcelona aan de eerste van twee driedaagse testreeksen. De eerste Grand Prix van het seizoen is op 15 maart in het Australische Melbourne.