De Grand Prix van China wordt uitgesteld vanwege het coronavirus, zo heeft autofederatie FIA woensdag bepaald. De race In Sjanghai stond gepland op zondag 19 april.

Het coronavirus heeft sinds het einde van vorig jaar ruim duizend mensen het leven gekost en tienduizenden mensen zijn besmet geraakt.

"In samenspraak met gezondheidorganisatie WHO en de Chinese autosportbond hebben Formule 1 en de FIA deze maatregel getroffen om de gezondheid en veiligheid van deelnemers, medewerkers en fans te garanderen", meldt de FIA in een verklaring.

De FIA zegt samen met lokale autoriteiten en de teams op zoek te gaan naar een alternatieve datum. "Alle betrokkenen zullen de benodigde tijd nemen om potentiële alternatieve data te bestuderen als de situatie in China zich verbetert."

De Formule 1-kalender bestaat dit jaar uit een recordaantal van 22 races, als de race in China op een later tijdstip alsnog doorgang vindt.

De FIA hoopt dat de race op een later tijdstip kan worden verreden. "De GP van China is al lange tijd een belangrijk onderdeel van de kalender en wordt bezocht door vele gepassioneerde fans. We kijken ernaar uit om zo snel als mogelijk in China te racen."

In 2011 werd voor het laatst Grand Prix geannuleerd

De Grand Prix is niet het eerste sportevenement in China dat wordt geschrapt vanwege het coronavirus. Eerder ging onder meer een streep door de Formule E-race op 21 maart, werd de wielerkoers Tour of Hainan en het indoor WK atletiek uitgesteld en gingen meerdere voetbalwedstrijden niet door.

In 2011 werd voor het laatst een race geschrapt in de Formule 1. De Grand Prix van Bahrein ging negen jaar geleden niet door vanwege de 'Arabische Lente' met politieke protesten in het land.

De race in China werd vorig jaar gewonnen door Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Dit jaar zou het de laatste race zijn voor de Grand Prix van Nederland op 3 mei. Nu is er een pauze van vier weken tussen de Grand Prix van Vietnam en de race in Zandvoort.