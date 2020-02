Red Bull Racing heeft woensdag een foto van de nieuwe auto van Max Verstappen getoond. In de RB16 wil de 22-jarige coureur dit jaar een gooi naar de wereldtitel doen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren presenteerde Red Bull de auto met de kleurstelling waarmee het ook daadwerkelijk gaat racen. Eerdere jaren toonde het Oostenrijkse team bij de presentatie foto's met onder meer een legerprint, waarna de auto uiteindelijk in het bekende donkerblauw en met gele neus op het circuit verscheen.

Aston Martin blijft als sponsor prominent zichtbaar op de auto. Het bedrijf werkt dit jaar voor het laatst samen met Red Bull en stapt daarna over naar Racing Point.

Red Bull toonde de auto woensdag aan het publiek en Verstappen zal enkele rondes op het circuit van Silverstone in Engeland afleggen ten behoeve van fotomateriaal voor het team.

Red Bull neemt 'cape' over van Mercedes en Ferrari

Aan de voorzijde van de RB16 valt de zogenoemde ‘cape’ op, een grote luchtgeleider die onder de neus richting de voorwielen naar achteren loopt. Eerder was dit te zien bij Mercedes en Ferrari.

In de punt van de neus zelf zitten grote gaten die er vorig seizoen nog niet waren. Dit werkt samen met de cape om aan de voorzijde van de auto meer neerwaartse kracht te genereren.

Op de presentatiefoto heeft de auto een voorvleugel zonder ‘outwash’, een concept waarbij de vleugel naar buiten toe naar beneden loopt om de rijwind om de voorwielen te begeleiden. In 2019 hanteerde Red Bull dit concept wel en de kans is groot dat er tijdens de eerste test een ander exemplaar voorvleugel op de auto zit.

Het gedeelte rond de zitpositie van de coureur komt grotendeels overeen met de RB15. Wel zijn er veel vernieuwingen aan de vloer van de auto, met een rij opstaande luchtgeleiders op de rand. De rand van de vloer moet de ruimte onder de auto aerodynamisch afsluiten om daar zo veel mogelijk onderdruk te creëren. Hiermee wordt de auto op het wegdek gezogen.

De sidepods die beginnen naast de coureur, hebben net als in 2019 hoge openingen, maar zijn wel boller vormgegeven. Verder naar achteren is de auto zeer slank, wat belangrijk is om zoveel mogelijk lucht naar de achterzijde van de auto te begeleiden.

Daar wordt met de zogeheten diffuser die in de vloer zit weer neerwaartse druk opgewekt. De achtervleugel is vrijwel die van 2019, maar ook dat onderdeel wordt voor de eerste race in Melbourne ongetwijfeld nog vernieuwd.

Ferrari onthulde dinsdag nieuwe auto

Verstappen, die deze winter zijn contract verlengde tot eind 2023, vormt net als in het tweede deel van vorig jaar een raceduo met Alexander Albon. In 2019 won de Limburger drie Grands Prix en werd hij derde in de WK-stand.

Eerder onthulden Haas en Ferrari al hun bolide van 2020 en woensdag zal ook Renault zijn nieuwe auto tonen. De komende dagen volgen de overige zes Formule 1-teams.

De eerste van zes testdagen op het circuit van Barcelona is volgende week woensdag. Op 15 maart begint het seizoen met de Grand Prix van Australië.